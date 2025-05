"On se želio susresti s kardinalima koji su ga izabrali, ali i sa svim kardinalima koji su se našli u Rimu. Predstavio se i objasnio zašto je izabrao ime Lav XIV. Usporedio je s Lavom XIII. koji je živio u vremenu prve industrijske revolucije, a danas se nalazimo pred novom revolucijom i govorio je o pitanju umjetne inteligencije, pitanju života i smrti, pitanju siromaštva i bogatstva, pitanju mira i dijaloga u svijetu. Kazao je kako je on onaj kojega smo izabrali i kako je tu da služi Crkvi. Zahvalio je kardinalima i kazao je da bi se želio češće susretati. Nakon njegovog uvoda dao je mogućnost za pitanja i prijedloge. Bilo je riječi o formaciji svećenika, o zajedništvu unutar Crkve i o drugim crkvenim pitanjima. Susret je trajao od 10 do 12 sati, puna dva sata bili smo zajedno", kazao je.