Kerim: Izraelsko-palestinski sukob može okončati jedino diplomacija

"Ne ulazeći u to tko je u pravu, a tko u krivu, za diplomaciju to nije način rješavanja problema. Umjesto toga treba dati konkretne prijedloge. Takva konferencija bi trebala biti u organizaciji OESS-a, a da UN bude samo pokrovitelj te da stalne članice Vijeća sigurnosti nemaju pravo veta, ali da sudjeluju na toj konferenciji, da sudjeluju i sve zemlje Bliskog istoka, kao i druge koje mogu pomoći donacijama, ekonomskom pomoći i razvojnim projektima. No, preduvjet za to jest taj da cilj te konferencije koja bi bila konferencija o miru, sigurnosti i suradnji jest da se stvore dvije države, da Palestina bude kraj Izraela. Ako je to izvedivo, ako UN to može inicirati i prihvatiti takvu rezoluciju u Općoj skupštini te ako se s tim složi Izrael i, naravno, SAD onda mislim da imamo rješenje koje bi bilo i trajno i održivo. Moramo se vratiti na diplomaciju", pojasnio je naš sugovornik.