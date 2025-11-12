Oglas

napeto u splitu

Kerum se obračunava s Puljak: Jedan dan pjevate ustaške pjesme, a drugi dan jugoslavenske

12. stu. 2025. 08:42
Željko Kerum oglasio se na društvenim mrežama oštrom porukom upućenom Marijani Puljak, optužujući nju i njenog supruga za korupciju te licemjerje.

Objavu Keruma prenosimo u cijelosti:

"Poštovana gospođo Puljak,

U većini svojih objava napadate HDZ i Šutu, a mene i moju stranku HGS spominjete u negativnom kontekstu, kao da Kerum ima interese i ucjenjuje. Gospođo, moj interes je ostvaren onog trenutka kada sam doprinio tome da vas, Puljke, smijenimo s vlasti.

Morate shvatiti da su vas smijenili građani Splita jer su progledali i vidjeli koliko ste vi i vaš suprug umočeni u korupciju. U Splitu više nema dvojbe jeste li „uzimali“, nego koliko ste uzeli. Iskoristili ste svoje stranačke kolege za vlastitu korist, a pitanje je dana kada će svi „propjevati“, kao što je naivni direktor Žnjana, Ciprijan, javno izjavio da je Puljak odlučivao o svemu.

Vaš suprug je rekao da odustaje od politike, misleći da će ga pustiti na miru, ali papiri kažu drukčije. Sada se vratio, kao što sam i rekao nakon izborne nedjelje – da će se brzo vratiti jer se mora spašavati. A sada se spašavate tako da optužujete svakoga: počevši od svojih najbližih suradnika, političkih protivnika, navijača, branitelja, Crkve…

Nemate mjere. Licemjerni ste, sitni i jadni, gledate samo svoju korist. Jedan dan pjevate ustaške pjesme, a drugi dan ne partizanske, nego jugoslavenske. Očito je da ste, nesposobni raditi i zarađivati u privatnom sektoru, odlučili kroz politiku zasititi svoju glad, gazeći sve oko sebe.

Savjetujem vam da pronađete odvjetnika, po mogućnosti stručnjaka za podrijetlo imovine, i da se bavite sobom. Gubite energiju i vrijeme na Keruma – baš kao što ste izgubili i dobivene izbore.

Da zaključim: moja podrška HDZ-u i gradonačelniku je „bjanko“, bez ikakvih zahtjeva. A znate zašto?

Prvo, zato što imam obvezu prema građanima koji mi već 16 godina daju glas.

Drugo, zato što ne želim da vi i „prvak u laganju i prevari“, Puljak, ponovno dođete na vlast", napisao je Kerum.

Teme
Ivica Puljak Marijana Puljak Željko Kerum

