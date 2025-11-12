Kerum se obračunava s Puljak: Jedan dan pjevate ustaške pjesme, a drugi dan jugoslavenske

Morate shvatiti da su vas smijenili građani Splita jer su progledali i vidjeli koliko ste vi i vaš suprug umočeni u korupciju. U Splitu više nema dvojbe jeste li „uzimali“, nego koliko ste uzeli. Iskoristili ste svoje stranačke kolege za vlastitu korist, a pitanje je dana kada će svi „propjevati“, kao što je naivni direktor Žnjana, Ciprijan, javno izjavio da je Puljak odlučivao o svemu.