Klauški kaže da HDZ krivnju za gubitak Vukovara želi prebaciti na Domovinski pokret. "Ćipe govori kao da je 1995. Znači, Srbi su krivi što je Pavliček pobijedio. Ako su DP i HDZ izgubili izbore, onda su krivi Srbi. To je nevjerojatna retorika s obzirom na to da i Srbi žive u tom istom gradu i glasaju za gradonačelnika. Plenkoviću odgovara da oslabljeni DP ostane u koalciji, da imamo Penavu kao predsjednika, da on dođe u Vladu s praktički podvijenim repom, bez velikih zahtjeva. To je Plenkovićeva poslovna praksa, da sve svoje suparnike i protivnike stavi sebi blizu", govori Klauški dodajući da Penava ulazi u Vladu gdje će mu Plenković i formalno biti šef i gdje će morati slušati, a istodobno Plenkoviću odgovara da DP bude još ovisniji o HDZ-u.