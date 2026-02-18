Oglas

Kosor o Hrebaku: Licemjerni, a lažni ultimatum AP-u. Nisu mu smetale šefove dvostruke konotacije ZDS-a

N1 Info
18. velj. 2026. 14:28
22.01.2026.. Zagreb - Promocija knjige Žene koje mašu rukama Jadranke Kosor Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon što je Dario Hrebak na N1 dao 30 dana premijeru Andreju Plenkoviću da presloži većinu, na društvenim mrežama se oglasila bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući “resetiraju”za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida). Nisu mu smetale šefove "dvostruke konotacije" ZDS-a koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana, Ante", napisala je Jadranka Kosor na X-u.

Teme
Andrej Plenković Dario Hrebak HDZ Jadranka Kosor Josip Dabro Vlada

