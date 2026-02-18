Kosor o Hrebaku: Licemjerni, a lažni ultimatum AP-u. Nisu mu smetale šefove dvostruke konotacije ZDS-a

Nakon što je Dario Hrebak na N1 dao 30 dana premijeru Andreju Plenkoviću da presloži većinu, na društvenim mrežama se oglasila bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući “resetiraju”za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida). Nisu mu smetale šefove "dvostruke konotacije" ZDS-a koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana, Ante", napisala je Jadranka Kosor na X-u.
Taj licemjerni a lažni ultimatum AP-u da se vladajući "resetiraju"za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP (onog iz Madrida).Nisu mu smetale šefove"dvostruke konotacije"ZDS koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana, Ante.— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 18, 2026
