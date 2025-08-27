Oglas

Kosor: Sve su rekli ovi iz Šibenika kad su zahvalili Plenkoviću što mogu zabranjivati

N1 Info
27. kol. 2025. 20:55
Jadranka Kosor komentirala je zahtjev šibenskih ratnih veterana o prestanku financiranja Festivala alternative i ljevice u Šibeniku (FALIŠ).

Nakon što su šibenski ratni veterani danas zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na Festival alternative i ljevice (FALIŠ), koji se od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku, programski direktor festivala Branko Sekulić poručio je da će to rješavati s policijom, a o svemu se na društvenim mrežama oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Sve su rekli ovi iz Šibenika kada zahvaljuju AP-u koji im je omogućio da zabranjuju, kvalificiraju i osuđuju koga god odrede da je za zabranu, kvalificiranje, osuđivanje, izbacivanje, obilježavanje. Za to se nismo borili kada smo se borili za slobodnu RH i EU", objavila je Kosor.

Teme
Andrej Plenković FALIŠ Jadranka Kosor Šibenik

