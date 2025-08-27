Kosor: Sve su rekli ovi iz Šibenika kad su zahvalili Plenkoviću što mogu zabranjivati

Nakon što su šibenski ratni veterani danas zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na Festival alternative i ljevice (FALIŠ), koji se od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku, programski direktor festivala Branko Sekulić poručio je da će to rješavati s policijom, a o svemu se na društvenim mrežama oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor.