Kosor: Sve su rekli ovi iz Šibenika kad su zahvalili Plenkoviću što mogu zabranjivati

Jadranka Kosor komentirala je zahtjev šibenskih ratnih veterana o prestanku financiranja Festivala alternative i ljevice u Šibeniku (FALIŠ).
Oglas
Nakon što su šibenski ratni veterani danas zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na Festival alternative i ljevice (FALIŠ), koji se od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku, programski direktor festivala Branko Sekulić poručio je da će to rješavati s policijom, a o svemu se na društvenim mrežama oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Sve su rekli ovi iz Šibenika kada zahvaljuju AP-u koji im je omogućio da zabranjuju, kvalificiraju i osuđuju koga god odrede da je za zabranu, kvalificiranje, osuđivanje, izbacivanje, obilježavanje. Za to se nismo borili kada smo se borili za slobodnu RH i EU", objavila je Kosor.
Sve su rekli ovi iz Šibenika kad zahvaljuju AP-u koji im je omogućio da zabranjuju, kvalificiraju i osuđuju koga god odrede da je za zabranu, kvalificiranje, osuđivanje, izbacivanje, obilježavanje. Za to se nismo borili kad smo se borili za slobodnu RH i EU.— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) August 27, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas