Šibenski ratni veterani traže prestanak financiranja FALIŠ-a: Ne isključuju dolazak na festival

Na pitanje zašto su čekali duže od deset godina da reagiraju na izvore financiranja FALIŠ-a i je li ih na to ohrabrilo jačanje desnih struja šibenski ratni veterani su odgovorili kako su zaključili da je sada pravi moment za to i da to "nema veze s medijskim napisima ljevičarskih novinara o desničarima, ustašama i puštanju duha iz boce".