Krećete na more. Izračunali smo je li isplativije autocestom ili magistralom

Evo koliki bi, po tome, bili osnovni troškovi putovanja četveročlane obitelji s dvoje maloljetne djece osobnim automobilom ('benzincem') od Zagreba do Supetra na Braču u visokoj sezoni od konca lipnja do početka rujna. Izračun smo napravili prema aktualnoj cijeni najprodavanijeg goriva, eurosupera 95, od 1,42 eura koju je Vlada odredila na sjednici 16. lipnja, a vrijedit će do 30. lipnja.