Liječnik Bressan o stanju u obiteljskoj medicini: Mi smo pred izvanrednim stanjem

Liječnik obiteljske medicine iz Rijeke i član Izvršnog odbora KOHOM-a Leonardo Bressan komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak prosvjed liječnika obiteljske medicine održan ove subote ispred zgrade HZZO-a. Ne žele potpisati nove anekse ugovora sa HZZO-om. Ministarstvo tvrdi da je prosvjed nepotreban.

“To me začuđuje, suzdržanost u potrebi rješavanja nagomilanih problema. Problemi postoje već dugo. Nešto smo bili pokrenuli s Berošem, priča je završila kako je završila. Na njegovo mjesto je došla Hrstić, koja je nekoliko mjeseci bila državna tajnica pa je valjda ulazila u problematiku koja je je dočekala na mjestu ministrice. U subotu je prošlo 100 dana od njenog ustoličenja. Da, imamo razgovore, susrete…”, govori Bressan.

Obiteljski liječnici optužuju HZZO za urušavanje javnog zdravstva

“Svaki put vidimo broj problema, utvrdimo da postoje, složimo se da ih treba riješiti i onda se rađaju ideje o osnivanju povjerenstava, radnih skupina, ovakvih, onakvih… To je takav gubitak vremena iz jednog prostog razloga. Postoje sve analize, prijedlozi, vrlo konkretni, na stotinama listova papira u HZZO-u i Ministarstvu. Da uzmu jedno po jedno rješenje i krenu u primjenu, puno toga bi mogli riješiti za sto dana”, kaže on.

Jedan od prijedloga je da se recepti za narkotike i slične lijekove puštaju kroz CEZIH, a ne papirnato. “Nije tu problem samo s ovisnicima, nego i onkološkim pacijentima. Jedan recept ide kroz CEZIH, direktno u ljekarnu, drugi je na privatnom receptu, mora se doći po njega, a treći, važan lijek protiv bolova, mora se tiskati u duplikatu, mora netko doći s osobnom i ići u ljekarnu. To je nepotrebno, informatički je istovjetno radi li se o ovom ili onom receptu, nema dodatnih ulaganja. To predviđa i pravilnik HZZO-a, sad se čeka na Ministarstvo. Već dvije i pol godine ih uvjeravam da to promijene, da promijene dva članka, po dvije riječi. To je Ministarstvo”, kaže Bressan. Dodaje da se s time muče i liječnici, ali i pacijenti.

“Dugo godina nisu raspisivane specijalizacije, a drugo, kod nas se sve voli komplicirati, posebno u Ministarstvu. Sve treba neko odobrenje, neku javnu nabavu. Zašto ne može, zašto je to teško izvršiti? Vidimo da neke odluke Ministarstva ne treba čekati ni pet minuta, lako se donesu. Valjda se bolje ogrije tko je bliže vatri. Mi na svom skupu nismo uopće govorili o našim prihodima, iako HZZO vrlo podlo to iznosi u javnost kao neki problem. Mi to ne spominjemo. Za HZZO nije bitno jesam li vas pregledao, nego jesam li to precizno upisao i obavijestio nekoliko različitih instanci”, govori Bressan i navodi primjer: “Nije dobro za HZZO ako ja u karton upišem da je preporučena kontrola za sedam dana. Ne, ne, ja moram upisati točno vrijeme i datum i to je temelj za opomenu. Ako ste dobili par opomena za takve stvari, onda vam stiže kazna, a kazne su poprilične.”

Liječnici složni

Liječnici, kaže, nisu podijeljeni. “U tome je naša snaga i nervoza HZZO-a. U tome se vidi da čak ni iz Ministarstva ne mogu vladati ponašanjem HZZO-a. Oni se, upozoravam već par godina, nameću kao pravni regulatori, pišu sve više tih općih akata, to nije dobro”, kaže.

Prijave i inspekcije, kaže, ne bi nazvao nečim posebnim. Navodi i da se uskoro nalazi na Prekršajnom sudu u Rijeci jer ga je DIRH-u prijavila viša sanitarna inspektorica, po predstavci nepoznatih građana, jer ga je nedjeljom uočila na televiziji, gdje nije nosio masku pa je dobio prijavu za kršenje mjera tijekom epidemije covida-19.

“Mi ne odbijamo razgovore, ali ne možemo funkcionirati ovako zbog Hrvatskog zavoda za zlostavljanje osiguranika. Mi smo pred izvanrednim stanjem. Završili smo prošlu godinu s 2.169 liječnika obiteljske medicine na poslu. Ožujak smo započeli s 33 ordinacije manje. Dvije ordinacije zatvaramo tjedno. Ako to nije debela uzbuna za premijera, ja ne znam… “, kaže.

