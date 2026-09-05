Ličanin u suzama: Imamo djecu i unuke, ovo je za njih, ja mogu i umrijeti sutra

"Dolazim iz sela pored Gospića, nažalost, u Zagreb, a moglo se sve riješiti prije 18 ili 19 mjeseci. Plenković je došao kad mu je voda došla do ušiju. Lagali su pred nama. Nismo ovdje kako bismo prosvjedovali protiv njih ili Vlade, tu smo zbog Gospića i drugih dijelova Hrvatske koji su u istoj situaciji.