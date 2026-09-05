PROSVJED U ZAGREBU
Ličanin u suzama: Imamo djecu i unuke, ovo je za njih, ja mogu i umrijeti sutra
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" organizira u subotu, u podne u Zagrebu, prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" kojim želi upozoriti na probleme vezane za desetke tisuće tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području, podršku su joj dale brojne udruge i osobe iz javnog života.
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Naš Mateo Keller dočekao je prve Ličane koji su stigli u Zagreb.
"Dolazim iz sela pored Gospića, nažalost, u Zagreb, a moglo se sve riješiti prije 18 ili 19 mjeseci. Plenković je došao kad mu je voda došla do ušiju. Lagali su pred nama. Nismo ovdje kako bismo prosvjedovali protiv njih ili Vlade, tu smo zbog Gospića i drugih dijelova Hrvatske koji su u istoj situaciji.
Nije bitno koliko će nas ovdje biti nego da nas se čuje. Imamo djecu i unuke, ovo je za njih, ja mogu i umrijeti sutra", rekao je u suzama našem reporteru Ličanin Mile Lisac.
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