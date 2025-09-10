Mogu li suplementi pomoći?
Što je "detoks nakon cjepiva protiv COVID-a" i što kažu stručnjaci?
Voditeljica podcasta Meghan McCain, bivša suvoditeljica emisije The View, nedavno je dospjela u žižu javnosti kada je na društvenim mrežama podržala "detoks suplement za upotrebu nakon cjepiva protiv covida ili infekcije". Nakon toga znanstvenici su objasnili zašto je to besmislica.
Suplement za “detoks” od cjepiva protiv covida koji je McCain reklamirala stoji 89,99 dolara, a njegovi proizvođači tvrde da može "razgraditi šiljasti (spike) protein i poremetiti njegovu funkciju" te osigurati "neusporedivu potporu tijelu za staničnu obranu i detoksikaciju", prenosi nova.rs.
Stručnjaci za cjepiva kažu da su takve tvrdnje besmislica.
"Nema se od čega detoksikacijom ‘očistiti’ jer cjepiva nisu toksini. Ona nisu toksična i nisu štetna", rekla je dr. Angela Rasmussen, virologinja u Organizaciji za cjepiva i zarazne bolesti na Sveučilištu Saskatchewan.
Objava Meghan McCain na mreži X o tom suplementu je obrisana, ali njezin personalizirani kod za popust i dalje je radio na stranici proizvođača suplementa. Ni predstavnici Meghan McCain ni kompanije nisu odgovorili na zahtjev za komentar, piše CNN.
McCain je nedavno također objavila i post o “zabrinjavajućim podacima” o mRNA cjepivima i navela da su njezini prijatelji imali zdravstvene probleme nakon što su primili cjepivo protiv covida-19. U objavi je podijelila video koji sugerira da materijal u cjepivima može ostati u tijelu dugoročno i promijeniti čovjekov genom.
Cjepivo protiv korone ne može promijeniti ljudski genom
Stručnjaci za cjepiva kažu da to jednostavno nije točno. U cjepivima protiv COVID-19 mRNA daje upute stanicama u tijelu da proizvedu određeni dio šiljastog (spike) proteina virusa – strukturu na površini koronavirusa. Ta mRNA cjepiva funkcioniraju kao nacrt koji tijelo koristi da "obuči" imunološki sustav da prepozna virus koji uzrokuje covid i da se zaštiti od njega, rekao je dr. William Schaffner, stručnjak za infektivne bolesti iz Medicinskog centra Sveučilišta Vanderbilt.
"Ta mRNA nalazi se u cjepivu samo u vrlo malim količinama", rekao je Schaffner. "Šiljasti protein se metabolizira. Naše ga tijelo razgrađuje vrlo, vrlo brzo. Dakle, on se ne može širiti ili rasporediti po tijelu tako da bi bila potrebna ikakva ‘detoksikacija’. To jednostavno nije znanstveno valjan koncept."
Budući da je mRNA tako kratkog vijeka, proizvođači cjepiva rade određene modifikacije koje joj omogućuju da se zadrži malo dulje nego što bi to inače bio slučaj, rekla je Rasmussen.
Neki vjeruju da su lipidne nanočestice toksične
"Ali mRNA, čak i modificirana mRNA kao u ovim cjepivima, ne ostaje zauvijek", rekla je Rasmussen. "I dalje je to nestabilna molekula."
Rasmussen je rekla da je također čitala kako neki vjeruju da se lipidna nanočestica, koja se koristi kako bi se mRNA unijela u stanice, zadržava i da je toksična. Lipidna nanočestica, rekla je Rasmussen, "također se ne zadržava zauvijek." Navela je da se one razgrađuju približno istim tempom kao i mRNA, "ili čak možda malo prije."
Schaffner smatra da možda dio problema leži i u samom jeziku koji znanstvenici koriste kada opisuju kako mRNA cjepiva funkcioniraju.
“Pitamo li se izaziva li sam naziv proteina, ovaj šiljasti (spike) protein, jednostavno nelagodu kod ljudi”, rekao je Schaffner.
Ljudi koji pokreću dezinformiranje znaju što rade
Da su ga znanstvenici nazvali, recimo, “proteinski ključ” – budući da funkcionira poput ključa koji ulazi u bravu u stanici, što omogućuje proteinu da uđe i onda obavi svoj dobar posao – to možda ne bi izazvalo toliku anksioznost, rekao je Schaffner.
Rasmussen vjeruje da bi ljudi i dalje pogrešno tumačili znanost, osobito uz čelnike iz Trumpove administracije koji su godinama podrivali sigurnost cjepiva ili promovirali sumnjive suplemente.
“Mnogo toga zapravo i nije dezinformacija već dezinformiranje jer ljudi koji ovo pokreću znaju što rade”, rekla je Rasmussen.
Dr. Pieter Cohen, izvanredni profesor medicine na Harvard Medical School, kaže da dostupnost proizvoda za “detoksikaciju” nakon cjepiva upućuje na veći problem u načinu na koji Sjedinjene Države reguliraju dijetetske suplemente.
Profit od nečega što ne postoji
CNN dalje navodi da, za razliku od farmaceutskih proizvoda koji moraju biti testirani i odobreni prije nego što dođu na tržište te zatim podliježu strogim propisima o tome kako se smiju reklamirati, američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) nema ovlasti odobravati dijetetske suplemente prije nego što budu plasirani na tržište. Strah ili nepovjerenje prema cjepivima protiv covida-19 predstavljaju laku metu za proizvođače suplemenata, rekao je Cohen.
“Ovo je savršen scenarij u kojem suplementi mogu uskočiti ‘u spašavanje’”, rekao je Cohen. “Stvori se lažna briga za zdravlje, a onda vi imate rješenje koje možete ponuditi kroz suplement. To je doista savršena prilika za proizvođače suplemenata da profitiraju, i to od nečega što zapravo i ne postoji.”
"Teško je čak i definirati što bi značilo “detoksicirati se” od cjepiva protiv covida-19"
“Pokušavate li ‘isprati’ učinke koji su pojačali imunitet protiv covida? Je li to cilj? Mislim da je to vrlo nejasna, pomična meta,” rekao je Cohen. “Ili je možda više riječ o tome da postoji neki strah da cjepivo protiv covida izaziva više štete nego što vlada priznaje. Onda je ideja prodavati ove suplemente kako bi se spriječila ta misteriozna šteta. Mislim da je to pristup zastrašivanja u području zdravlja i profitiranja na temelju tog straha,” dodao je Cohen.
Rizik od cjepiva protiv covida izuzetno je malen
Nijedno cjepivo nije savršeno, rekli su stručnjaci, ali rizik kod cjepiva protiv koronavirusa izuzetno je malen, a problemi poput boli u ruci ili blage temperature koje su neki od njegovih pacijenata iskusili brzo nestaju.
“To nije nešto što će od bilo kojeg suplementa brže nestati,” rekao je Cohen.
Istraživanja su dosljedno pokazala da su mRNA cjepiva protiv COVID-19 sigurna i učinkovita te da su ih milijuni ljudi primili bez ozbiljnih posljedica.
Od svibnja FDA zahtijeva da cjepiva protiv COVID-19 kompanija Pfizer/BioNTech i Moderna imaju proširene oznake upozorenja s više informacija o riziku od rijetke srčane bolesti nakon cijepljenja. Neka istraživanja su pokazala da infekcija koronavirusom nosi veći rizik od miokarditisa ili perikarditisa nego cijepljenje.
"Sustav funkcionira. Ova mRNA su sigurna"
Schaffner je rekao da bi, kada bi doista postojali problemi s bilo kojim od cjepiva protiv covida, nacionalni sustav nadzora to do sada otkrio. To se i dogodilo s cjepivom Johnson & Johnson protiv koronavirusa – nadzor je identificirao rijedak rizik od ozbiljnog sindroma zgrušavanja krvi, osobito kod nekih žena. To se cjepivo više ne koristi.
“Sustav funkcionira,” rekao je Schaffner. “Ova mRNA cjepiva su sigurna i to je potvrđeno kod milijuna i milijuna pacijenata.”
Ono što može biti još opasnije, kažu stručnjaci, jest dezinformacija koja se širi oko cjepiva i navodi ljude da uopće požele uzimati suplemente za detoksikaciju od njih.
“Ovo je mnogo veći problem,” rekla je Rasmussen. “Važno je da tu dezinformaciju sasiječemo gdje god možemo. To je moralno pogrešno i za svaku osudu.”
