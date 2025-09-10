Što je "detoks nakon cjepiva protiv COVID-a" i što kažu stručnjaci?

“Pokušavate li ‘isprati’ učinke koji su pojačali imunitet protiv covida? Je li to cilj? Mislim da je to vrlo nejasna, pomična meta,” rekao je Cohen. “Ili je možda više riječ o tome da postoji neki strah da cjepivo protiv covida izaziva više štete nego što vlada priznaje. Onda je ideja prodavati ove suplemente kako bi se spriječila ta misteriozna šteta. Mislim da je to pristup zastrašivanja u području zdravlja i profitiranja na temelju tog straha,” dodao je Cohen.