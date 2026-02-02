Macan: Pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018.

"Pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018., pa i to nije uspjelo. Grad Zagreb i gradonačelnik Tomašević su već uspješno organizirali više dočeka na kojima je čak i pjevao Thompson čime su pokazali otvorenost i dosljednost. Dakle nije do njih, što se vidi i u najavi koja je išla kroz dan u subotu odmah po osvajanju medalje. Nakon same utakmice krenuo je pritisak da se kompromisni dogovor (da autor hita Ako ne znaš sto je bilo Neno Ninčević sa svojom ekipom izvede taj hit kojeg vole rukometaši) promijeni pod pritiskom igrača i dijela javnosti", smatra Macan.