analitičar o otkazivanju
Macan: Pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018.
Organiziranog dočeka hrvatskih rukometaša, koji su osvojili broncu na Europskom prvenstvu, u Zagrebu neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez.
'Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti' objavio je sinoć HRS.
Prvotno je bilo objavljeno da će doček biti u ponedjeljak na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson čija je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" neslužbena himna ove rukometne generacije.
Tomašević: Žao mi je što su rukometaši tako odlučili
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je pak u nedjelju navečer da dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak neće biti jer nisu mogli udovoljiti njihovom zahtjevu da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i pjevač Marko Perković Thompson.
"Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti”, kaže gradonačelnik. Tomašević je poručio da mu je žao što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitao na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu.
Macan: Pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018.
Analitičar Krešimir Macan za RTL je komentirao je li politici mjesto u sportu i je li Tomašević trebao pristati na želju rukometaša.
"Prvo treba reći da bi politiku i ove vrste manipulacija trebalo maknuti iz sporta - ostaviti ga igračima i navijačima. To treba biti želja, vidjeli smo i neugodne scene s navijačima proteklih mjeseci. Ovo nije nova situacija. Imali smo slične situacije od 2018. kad se inzistiralo od strane nogometaša na 'Lijepa li si', pa vidimo danas da se na utakmicama svira 'Moja domovina' i nitko ne drami", kaže Macan pa dodaje:
"Pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018., pa i to nije uspjelo. Grad Zagreb i gradonačelnik Tomašević su već uspješno organizirali više dočeka na kojima je čak i pjevao Thompson čime su pokazali otvorenost i dosljednost. Dakle nije do njih, što se vidi i u najavi koja je išla kroz dan u subotu odmah po osvajanju medalje. Nakon same utakmice krenuo je pritisak da se kompromisni dogovor (da autor hita Ako ne znaš sto je bilo Neno Ninčević sa svojom ekipom izvede taj hit kojeg vole rukometaši) promijeni pod pritiskom igrača i dijela javnosti", smatra Macan.
"Kažu da u analizama trebati gledati tko je dobitnik iz neke situacije, tko najviše profitira da se vidi otkud vjetar puše i tu je jasno da je to opet Thompsonov management, a krajnja desnica poput Mire Bulja iz Mosta i nekih drugih igrača na tome pokušava dobiti koji glas, a najviše su izgubili sami igrači i navijači. Bitno je da se vraćaju s medaljom, a HRS treba razmišljati kako ovu situaciju dugoročno riješiti jer ako ne budu oni kontrolirali reprezentaciju i dalje će je kontrolirati netko drugi sto je sad očito slučaj", poručuje Macan za RTL.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare