VUČIĆEVI LJUDI
Tko su osobe deportirane u Srbiju? Na popisu navijači, MMA borci i osobe s kriminalnim dosjeima
Crnogorska granična policija na Aerodromu Tivat zabranila je u srijedu ulazak i vratila u Beograd skupinu državljana Srbije, među kojima se, prema pisanju Vijesti, nalaze osobe s kriminalnim dosjeima koje se godinama u srpskim medijima spominju kao sudionici "specijalnih zadataka" za vladajući SNS.
Zabrana ulaska skupini sumnjivih putnika izrečena je na temelju sigurnosne procjene Uprave policije nakon što je procijenjeno da bi njihov boravak na teritoriju Crne Gore mogao predstavljati prijetnju nacionalnoj ili unutarnjoj sigurnosti.
Zrakoplov Air Srbije tipa E195 (YU-ATC) nakon višesatnog zadržavanja poletio je s piste tivatskog aerodroma i vratio putnike u Beograd.
Državljani Srbije koji su se nalazili u zrakoplovu imali su transparente s natpisom "Srbija pobjeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radiostanicu, a u Tivat su stigli dan uoči Samita EU – Zapadni Balkan.
Tko su putnici u zrakoplovu?
Kako navode Vijesti, pogled na popis putnika pokazuje da je riječ o osobama od kojih su neke optuživane za teška kaznena djela, a koje opozicijski mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske režimu Aleksandra Vučića.
Većina osoba s popisa, kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, dovođena je u vezu sa SNS-om, koji ih prema potrebi angažira za stranačke skupove, osiguranje stranačkih prostorija i organizaciju protuprosvjeda.
Prema javno dostupnim informacijama, vlasti su neke od njih koristile i za zastrašivanje političkih protivnika na stadionima i u sportskim dvoranama, tijekom oporbenih i studentskih prosvjeda, kao i za dijeljenje stranačkog propagandnog materijala i ispisivanje grafita.
Sajlom na građane, pokušaj ubojstva, stranački "batinaš"
Izvor Vijesti blizak sigurnosnim službama naveo je da se među deportiranima nalazi i Dalibor Stanojević, poznat pod nadimkom Boske, kojeg su mediji ranije povezivali s vladajućim SNS-om.
Stanojević, koji godinama radi kao zaštitar na beogradskim splavovima, spominjan je u medijima nakon što je tijekom velikih studentskih prosvjeda navodno metalnom sajlom nasrnuo na okupljene građane.
Na jutrošnjem letu evidentiran je i Jovan Kecman, poznatiji kao Coje, bivši vođa navijačke skupine Korida iz Novog Sada. Više medija navodilo je da je osuđen za pokušaj ubojstva bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića Boće nakon pucnjave u Novom Sadu 2014. godine.
Prema pisanju medija, Kecman je prošle godine čuvao prostorije SNS-a u Novom Sadu nakon što su se ondje okupili građani nezadovoljni napadima na prosvjednike u Vrbasu i Bačkom Petrovcu.
Uprava policije zabranila je ulazak i Aleksandru Jankoviću, za kojeg su mediji prošle godine pisali da je tijekom Eurobasketa u Rigi navodno poslan u Latviju kako bi fizički obračunavao s navijačima Srbije koji su na utakmicama reprezentacije izražavali nezadovoljstvo vlastima.
Za Aleksandra Jankovića, poznatijeg kao Aca Hari, aktivisti Inicijative Beograd tvrdili su da je "batinaš u službi SNS-a" te da je bio zadužen i za čuvanje transparenata s crvenim srednjim prstom koji su se početkom 2025. pojavili diljem Beograda kao odgovor vlasti na navodnu "obojenu revoluciju".
"Čuvar srednjeg prsta", nogometni mendadžer, MMA borac
Mediji su također pisali da je Stanojević, nazivan i "čuvarom srednjeg prsta", sudjelovao u napadu na dvojicu oporbenih aktivista koji su pokušali ukloniti jedan od tih transparenata.
Ulazak u Crnu Goru zabranjen je i Mirku Raduloviću, nogometnom menadžeru iz Novog Sada, kao i Jovi Stanareviću iz Srijemske Kamenice.
Stanarević je ranije osuđivan na kraće zatvorske kazne zbog nasilničkog ponašanja, a zabrana ulaska izrečena je i njegovom bratu Milenku Stanareviću.
Čarter letom u Tivat stigao je i Bojan Mihajlović iz Odžaka, bivši MMA borac koji je prošle godine ranjen tijekom sukoba u jednom ugostiteljskom objektu u tom mjestu.
Mihajlović se u medijima spominjao kao sudionik brojnih tučnjava i prijetnji te organizator kontroverznih MMA turnira.
Napadači na prosvjednike, bodybuilder, kikboksač
Dalje od aerodromske zgrade nije mogao ni Nemanja Narac, službenik MUP-a Zemun, koji se također povezivao sa skupinom oko braće Hofman.
Njemu se sudi zbog incidenta tijekom prosvjeda "Zastani Srbijo" u Novom Sadu u prosincu 2024. godine, kada je skupina muškaraca automobilom prošla kroz okupljene građane koji su blokirali raskrižje, a potom se vratila kako bi se fizički obračunala s prosvjednicima.
Na popisu putnika nalazilo se još nekoliko sportaša, među njima Janko Kerekeš, bodybuilder iz Novog Sada, Vukašin Vakirević, kickboksač iz Beograda, te Aleksandar Umićević iz Novog Sada.
Bejzbolskom palicom slomio čeljust studentici
Ulazak u Crnu Goru zabranjen je i Stefanu Kojoviću, kojeg su pojedini mediji označavali kao jednog od SNS-ovih aktivista uključenih u napade na studente tijekom prosvjeda. Tereti ga se da je bejzbolskom palicom teško ozlijedio studenticu A. V. i slomio joj čeljust.
Čarter letom stigli su i Ilija Ignjatović, Igor Đogić, Beograđani Marko Beljanski, Aleksandar i Nenad Lazić, Vladan Virijević i Žarko Đokić iz Ljubovije.
Virijevića su mediji nazivali "užičkim preletačem" zbog promjene više političkih stranaka prije ulaska u SNS, nakon čega je postao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije.
Na letu su bili i Milan Sućak, nekadašnji direktor Pokrajinskog fonda PIO, Nenad Jaćinovski, Predrag Penjiščević i Ilija Roglić iz Raške.