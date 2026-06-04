Za Aleksandra Jankovića, poznatijeg kao Aca Hari, aktivisti Inicijative Beograd tvrdili su da je "batinaš u službi SNS-a" te da je bio zadužen i za čuvanje transparenata s crvenim srednjim prstom koji su se početkom 2025. pojavili diljem Beograda kao odgovor vlasti na navodnu "obojenu revoluciju".