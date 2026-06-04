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Vidjeli ste lane? Zagrebački ZOO apelira: Ne iznosite ih iz prirode, koristite zvonca i trube
Zagrebački Zoološki vrt na društvenim je mrežama upozorio građane da ne iznose lanad iz prirode.
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Kako navode, posljednjih su dana dobili veliki broj poziva građana o opažanju lanadi. Kako mnogi ljudi misle da je ovim životinjama potrebna pomoć, istaknuli su neke korisne informacije:
"Lane uočeno u visokoj travi, nije napušteno. Mama ga je ostavila tamo dok je u potrazi za hranom te dok se sama skriva od drugih životinja i ljudi.
Čovjek lanetu dodirivanjem pri čemu na njemu ostavlja svoj miris, može ugroziti život. Naime, srna može napustiti lane.
Lane othranjeno pod ljudskom skrbi navikava se na prisutnost ljudi zbog čega ga nije moguće vratiti u prirodu.
Upozoravamo vas i da lanad stradava pri košnji trave te u napadima pasa.
Zato ako krećete u košnju trave, pregledajte to područje te za otjerivanje divljači koristite zvonca i trube.
Ako sa psom idete u šetnju šumom, livadom ili nekim drugim područjem na kojem obitava divljač, pas mora biti na povodcu.
Ako pri nailasku na lane niste sigurni što učiniti, posavjetujete se sa stručnjacima!", poručuju iz zagrebačkog ZOO-a.
Također, preporučuju poziv Infocentru za izgubljene i pronađene životinje Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba na broj 012008354.
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