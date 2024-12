Marija Selak Raspudić: Neću sugerirati svojim biračima za koga da glasaju u drugom krugu

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Nezavisna Marija Selak Raspudić na predsjedničkim izborima osvojila je 150.435 odnosno 9,25 posto glasova To je treći izborni rezultat u prvom krugu predsjedničkih izbora. U RTL Danas otkrila je koga će podržati u drugom krugu, priprema li se za osnivanje stranke te ide li u utrku za gradonačelnicu Zagreba.

Koga ćete podržati u drugom krugu?

Pa neću nikome davati javnu podršku. Neobična mi je ta ideja. Kao da su moji birači moje vlasništvo pa ih nekome mogu prenijeti. Sigurna sam da oni koji su glasali za mene, nisu glasali za mene zato što su zadovoljni postojećim, kazala je za RTL.

Primorac otkrio na čije glasove računa u drugom krugu Rimac: Ovo nije isključeno u Milanovićevom drugom mandatu

Često govorite da ste centar, tko vam je bliži – Primorac ili Milanović?

Pa meni duopol kao takav nije blizak, zato sam i politički iskoračila potpuno sama kao nezavisna i nestranačka kandidatkinja jer doista želim mijenjati stvari. Pokazalo se da u našem društvu itekako ima prostora za nešto novo.

Dakle, sugerirati svojim biračima nećete ni u jednom trenutku?

Ne. Meni je neobična ta ideja. Oni nisu moje vlasništvo da im ja dajem upute. Ja sam ljude tretirala s poštovanjem. Oni sami znaju odlučiti ono što je najbolje, a i smatram da inače nisam zastupala taj politički put, nego sam otvarala prostor za politički centar koji je sada i dobio svoj snažan glas.

Hoćete za dva tjedna, 12. siječnja izići uopće na izbore?

Izaći ću na izbore i inače podupirem izlaženje na izbore i pozivam sve građane da i sami izađu zato što je to važno. Imali smo sada i to je možda i jedan od razloga za rezultat, jako lošu izlaznost. To nikad nije dobro.

Ali nećete nikoga pozvati niti reći za koga ćete se opredijeliti?

Ne.

Ili prekrižiti listić možda?

Sve je moguće, ali nije na meni da ljude na takav način tretiramo. Oni sami znaju odlučiti.

Rekli ste da vas rezultat obvezuje. Znači li to da ćete krenuti u osnivanje stranke?

Pa mislim da je to u ovim političkim okolnostima doista puno zato što ja nisam netko tko je prikupio protestne glasove. Itekako sam prisutna u političkom prostoru već neko vrijeme. Ljudi smatraju da sam zaslužila da i dalje politički djelujem, tako da sam to shvatila kao jedan tip političke obveze i sigurno ću nastaviti još snažnije dalje.

Stranka?

Vidjet ćemo kako sve ljude koji su se okupili u ovoj političkoj priči dalje povezati i kako to formalizirati. Ali zapravo tek počinjemo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković: Tko vjeruje da Milanović brani ljude od HDZ-a, neka mu je sa srećom Što nasljeđujemo od majke, a što od oca?