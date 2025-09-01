MOST-ov zastupnik
Marin Miletić: Grozim se Nine Obuljen Koržinek
Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o svojim ambicijama, viziji MOST-a, zašto se isključuje suradnju s HDZ-om i što misli o aktualnim događajima.
"Mi smo stranka desnog centra. Najvažnije mi je da sad, kao član MOSTA biračima, članovima stranke, razbijem neke tabue, i probam pokazati racio. Držim da MOST treba biti lokomotiva, okupiti sve male stranke oko sebe, Suvereniste, Domino, HSP, razgovarati s Karolinom Vidović Krišto, napraviti nacionalnu platformu. Idemo tako izaći pred narod, narod onda odlučuje, ljudi biraju."
"Što se HDZ-a tiče, meni osobno je tu velik problem Nina Obuljen Koržinek, koja je ljevičarka, jedna od najgorih ministrica kulture, jer propagira ljevičarsku agendu, grozim je se", kazao je Marin Miletić.
"Ali, ako vi mene tjerate da biram između ljevice i HDZ-a, ja ću uvijek izabrati HDZ", naglašava, a na komentar "možete i izabrati - ništa", odgovara: "naši birači nas neće honorirati da budemo 30 godina oporba."
"Preferiram Ivana Anušića jer volim ljude koji su autentični, a ovo što ću reći mi je i smiješno; zadnjih pet godina sam zastupnik, gledao sam kako su mi Mira Bulja izbacivali zbog pozdrava Za dom spremni, govorili jako ružno o čovjeku, i odjednom samo transformacija u Saboru, bio sam tamo kad je krenulo branjenje pozdrava ZDS, jedno tridesetak sekundi sam stajao, a onda sam shvatio: mašinerija HDZ-a mijenja svoj narativ".
Mislite li da su branitelji ili Katolička crkva, ugroženi?
"Vi govorite o fasadi i krovu, a ja o temeljima. Mi osjećamo da nam oni diraju temelje. Otvorimo novine i čitamo intervjue kako dio ljudi ismijava Domovinski rat", zaključio je.
