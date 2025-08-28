Obuljen Koržinek o incidentu u Benkovcu: Živimo u nesigurnim vremenima, treba nam dijalog

„Mi smo demokratska država i u demokratskoj državi svatko ima pravo, svaki umjetnik, svaki novinar, svaki građanin na iznošenje svojih stavova , mišljenja i to je vrijednost našeg Ustava i vrijednost koju smo posebno afirmirali početkom 1990-ih godina kada smo napustili totalitarni sustav i odlučili se za demokraciju i kada smo u Domovinskom ratu tu demokraciju i slobodu izborili”, izjavila je Nina Obuljen Koržinek nakon sjednice Vlade, referirajući se na otkazani festival u Benkovcu i prosvjed u Šibeniku.