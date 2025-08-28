Obuljen Koržinek o incidentu u Benkovcu: Živimo u nesigurnim vremenima, treba nam dijalog

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pozvala je u četvrtak građane, referirajući se na otkazani festival u Benkovcu da, ako se ne slažu ili im smeta neki sadržaj ili neko događanje, svoje stavove iznose u duhu uvažavanja jednih prema drugima i poštovanja različitih mišljenja.
„Mi smo demokratska država i u demokratskoj državi svatko ima pravo, svaki umjetnik, svaki novinar, svaki građanin na iznošenje svojih stavova , mišljenja i to je vrijednost našeg Ustava i vrijednost koju smo posebno afirmirali početkom 1990-ih godina kada smo napustili totalitarni sustav i odlučili se za demokraciju i kada smo u Domovinskom ratu tu demokraciju i slobodu izborili”, izjavila je Nina Obuljen Koržinek nakon sjednice Vlade, referirajući se na otkazani festival u Benkovcu i prosvjed u Šibeniku.
"Duh uvažavanja"
Pozvala je sve sugrađane, ako se ne slažu ili im smeta neki sadržaj ili neko događanje, da svoje stavove iznose u duhu uvažavanja, poštovanja jednih prema drugim, poštovanja različitih mišljenja i uvijek sa sviješću da u demokratskoj državi moramo osigurati taj prostor slobode.
Dodala je pritom da je u demokraciji potpuno legitimno imati svoj stav i mišljenje, te iskazivati ga prosvjedom ili ignoriranjem.
Zbog prosvjeda branitelja otkazan je festival "Nosi se" u Benkovcu, a dio šibenskih branitelja jučer je pozvao da se prekine javno financiranje Festivala alternative i ljevice (FALIŠ) u Šibeniku.
Na novinarski upit smatra li da su ti događaji uzeli maha, Obuljen Koržinek kazala je da su prisutni u medijima, napomenuvši kako istog dana kada je bio Benkovac zatvorene su Dubrovačke ljetne igre, te da se diljem Hrvatske odvijaju sjajni programi i festivali.
„Voljela bih da i takva događanja dobiju veću pažnju, a da ovakve situacije kakva se dogodila nedavno u Benkovcu rješavamo u dijalogu , uvažavajući jedni druge, uvažavajući da o nekim temama imamo različite stavove”, poručila je i napomenula kako uvijek postoje oni u društvu, bilo na krajnjoj ljevici ili krajnjoj desnici, kojima odgovaraju konfrontacije.
"Rješavanje dijalogom"
Kultura i umjetnost je uvijek bila onaj prostor gdje se možda može otići i korak dalje od onoga što se može u svakodnevnom životu ili u nekom socijalnom kontaktu, to je zato upravo da bi naše društvo otvorilo možda i neke bolne ili neugodne mjere, zaključila je Obuljen Koržinek.
Odbacila je tvrdnju da je HDZ svemu „kumovao”, poručivši oporbi da prouči što Vlada, odnosno HDZ radi, da pokuša pronaći neku drugu temu. „U zadnjih devet godina naša vlada je uložila u kulturu i umjetnost više nego bilo koja vlada dosad”, istaknula je ministrica.
"Strašno je puno tema u našem društvu gdje upravo kultura i umjetnici daju svojim radom doprinos da naše društvo bude bolje. Ja bih voljela da takva događanja dobiju veću pažnju, a da ovakve situacije poput one u Benkovcu, rješavamo u dijalogu i uvažavajući jedni druge. Što više budemo slušali jedni druge i razgovarali, pogotovo s onima s kojima se ne slažemo, bit će bolje. Živimo u nesigurnim vremenima, i to je često tema umjetnosti, a tu možemo imati različite stavove.
"Nisam rekla da ne treba govoriti u javnosti, već samo da mislim da bi u javnosti prostora mogli naći mnogi događaji i kulturna događaja koji daju ogroman doprinos, a često ostanu u uskom krugu publike. Dijalog između prosvjednika i organizatora se odvijao cijelo vrijeme, i jedni i drugi su izjavili da su u neku ruku uvažili stavove. Mislim da s pokazali da treba u dijalogu rješavati stvari.
