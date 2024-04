Marko Jelić za N1: Biskupi nikome nisu promijenili stav oko izbora

Podijeli :

N1

Marko Jelić, župan šibensko-kninski i nositelj liste Akcija za promjene u devetoj izbornoj jedinici, gostovao je u N1 Novom danu te komentirao teme vezane uz parlamentarne izbore 17. travnja.

Njegova lista djeluje kao da pripada desnom centru, no Jelić se s time ne slaže.

“Kao što sam više puta ponovio, svaka normalna osoba ima socijalni, zeleni, liberalni i konzervativni aspekt. Pokušali smo biti normalna stranka normalnog čovjeka”, izjavio je Jelić.

Isto tako, temelji su im demokršćanski pa nije mogao izbjeći komentirati istup Hrvatske biskupske konferencije (HBK) oko izbora.

Marko Jelić o kratici nove stranke: Marketinški se pogodio trenutak

“Zalažemo se za kršćanske vrijednosti, u religijske aspekte ne ulazimo, to je osobna stvar. Crkva mora imati stav i mora ga iznositi, ali to mora raditi oprezno jer je riječ o nadinstituciji. Religija je osobna pa ljudi to mogu krivo protumačiti”, mišljenja je Jelić.

Ipak, dojam je da se prešla granica u tom istupu.

“Mislim da vjernici donose svoj sud bez obzira na taj istup, nikome se osobni stavovi nisu sigurno promijenili.”

Politički je aktivan i vrlo je ambiciozan, pobijedio je u Kninu pa županiji, što dalje?

“Znanost je ono što volim, došao sam do najviše pozicije i ispunio sve izazove. Politikom sam se počeo baviti jer ovo ovako ne može funkcionirati. Većina ljudi nisu zadovoljni i napuštaju zemlju zbog osjećaja nejednakosti”, navodi Jelić i dodaje:

Sve što trebate znati o izborima na jednom mjestu

“Premijer je na čelu Vlade osam godina i određenih pomaka imamo, naročito na vanjsko-političkom planu. S druge strane, unutar države imamo brojne afere, korupcije i klijentelizam koji ne usrećuje ljude. Tamo gdje je nešto krivo i gdje se ljudi ne osjećaju jednakima u pravima, to je problem. Ako se ostavimo demokracije, onda možemo govoriti tko je dio prvog, a tko drugo reda. Mladi ljudi to ne trpe. Ljudi su bića koja traže osobnu afirmaciju i ako to nemate zato što ne želite imati određenu stranačku iskaznicu, to je veliki problem.”

Izlaskom na izbore želi povećati vidljivost, ali ne samo to.

“Pokazali smo da možemo promijeniti našu okolinu kroz naše osobno djelovanje. Kod nas nema nikakvih afera. Izlazimo u šest izbornih jedinica i nudimo treći put jer na ovaj način ćemo izgubiti demokraciju. Što se tiče suradnje, s HDZ-om na ovakav način ne možemo, a s drugima bismo ovisno o tome jesu li usuglašeni s ključnim dijelovima našeg programa”, zaključio je Marko Jelić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Plenković otkrio kad se prvi put poljubio i koji bend mu je najdraži Pucnjava u Zagrebu: Ozlijeđena jedna osoba, osumnjičeni pod nadzorom policije