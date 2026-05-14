Oglas

kritizirali Tomaševića

Matijević: Djeci govorim "čuvajte se lošeg društva", a Grad Zagreb "drogirajte se, ali odgovorno!"

author
Hina
|
14. svi. 2026. 13:48
oDolazak clanova HDZ-a na zajednicku sjednicu Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Ivan Matijevic Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Zagrebački HDZ izvijestio je u četvrtak da je s društvenih mreža uklonjen video udruge Attack koji je, tvrde, promovirao "sigurno drogiranje", te su pritom kritizirali gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog financiranja takvih sadržaja javnim novcem.

Oglas

U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreba Ivan Matijević navodi se da je sporni spot "preko noći nestao s društvenih mreža".

"Ja svojoj djeci govorim: 'Čuvajte se lošeg društva, maknite se što dalje od droge', a Grad Zagreb im poručuje: 'Drogirajte se, ali odgovorno!', navodi Matijević u  priopćenju.

"Dok mi roditelji svojoj djeci skupljamo novac za knjige, tenisice, instrukcije i sport.... Grad Zagreb važnijim smatra financiranje sadržaja koji mladima objašnjavaju kako se 'sigurnije” uništavati'", dodaje se.

Iz zagrebačkog HDZ-a pitaju zašto je video uklonjen ako je, kako navode, predstavljao "progresivnu i modernu edukaciju", te upozoravaju da i dalje postoje projekti udruga koje, prema njihovim tvrdnjama, imaju štetan utjecaj na mlade.  "Zato pitamo – što ćemo iduće financirati pod maskom moderne kulture?"

Pritom optužuje gradsku vlast da je "izgubila osjećaj gdje prestaje progresiva, a počinje ludost".

Teme
hdz zagreb kontroverzni video kritika gradske vlasti zagreba poruke o drogama štetan utjecaj na mlade

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ