Matijević: Djeci govorim "čuvajte se lošeg društva", a Grad Zagreb "drogirajte se, ali odgovorno!"

Zagrebački HDZ izvijestio je u četvrtak da je s društvenih mreža uklonjen video udruge Attack koji je, tvrde, promovirao "sigurno drogiranje", te su pritom kritizirali gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog financiranja takvih sadržaja javnim novcem.
U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreba Ivan Matijević navodi se da je sporni spot "preko noći nestao s društvenih mreža".
"Ja svojoj djeci govorim: 'Čuvajte se lošeg društva, maknite se što dalje od droge', a Grad Zagreb im poručuje: 'Drogirajte se, ali odgovorno!', navodi Matijević u priopćenju.
"Dok mi roditelji svojoj djeci skupljamo novac za knjige, tenisice, instrukcije i sport.... Grad Zagreb važnijim smatra financiranje sadržaja koji mladima objašnjavaju kako se 'sigurnije” uništavati'", dodaje se.
Iz zagrebačkog HDZ-a pitaju zašto je video uklonjen ako je, kako navode, predstavljao "progresivnu i modernu edukaciju", te upozoravaju da i dalje postoje projekti udruga koje, prema njihovim tvrdnjama, imaju štetan utjecaj na mlade. "Zato pitamo – što ćemo iduće financirati pod maskom moderne kulture?"
Pritom optužuje gradsku vlast da je "izgubila osjećaj gdje prestaje progresiva, a počinje ludost".
