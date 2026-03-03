"Zakon o odgoju i obrazovanju je jasan – političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to. Obilazi zagrebačke gimnazije, našoj djeci drži predavanja, fotografira se s njima, a potom to objavljuje na svom političkom Facebook profilu. Tako mladi srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke Ivane Kekin i platforme Možemo", upozorava Matijević u priopćenju poslanom medijima.