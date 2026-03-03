Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je saborsku zastupnicu Ivanu Kekin (Možemo) da "protuzakonito i politički nemoralno" drži predavanja po zagrebačkim školama
"Zakon o odgoju i obrazovanju je jasan – političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to. Obilazi zagrebačke gimnazije, našoj djeci drži predavanja, fotografira se s njima, a potom to objavljuje na svom političkom Facebook profilu. Tako mladi srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke Ivane Kekin i platforme Možemo", upozorava Matijević u priopćenju poslanom medijima.
Napominje kako je apsurdno što Kekin u Facebook objavi tvrdi da obilazeći škole, djecu podučava važnosti njihove zaštite u digitalnom prostoru, a istodobno tu istu djecu zlorabi, koristeći ih na svojim stranicama za vlastitu političku promociju.
"U nedavnoj prošlosti pojedini političari bili su izloženi javnoj osudi samo zbog približavanja školi. Sjetimo se samo slučaja Ivana Pernara. S pravom, jer škola nije poligon za političku samopromociju, a naša djeca ne smiju biti publika političkim akterima", naglasio je Matijević.
U ime Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, pozvao je pravobraniteljicu za djecu da hitno ispita ovaj slučaj i poduzme odgovarajuće korake kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija.
"Kekin, dalje od naše djece! Ona nisu alat za vašu političku promociju!", poručio je Matijević.
