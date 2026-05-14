SDP i Možemo: Hrvatska nije spremna za zakon o nuklearnoj energiji
SDP i Možemo! upozorili su u četvrtak u Hrvatskom saboru da Hrvatska nema dovoljno analiza, jasne procjene troškova ni riješeno pitanje nuklearnog otpada za donošenje zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, dok su drugi klubovi, uz određene primjedbe, zakon podržali.
Dalibor Domitrović u ime Kluba zastupnika SDP-a, koji će biti suzdržan, ocijenio je da Vlada nuklearnu energiju predstavlja kao „najčišći i najsigurniji” izvor energije, zanemarujući obnovljive izvore poput sunca, vjetra i vode.
„Donošenje ovako važnog zakona na ovaj način nama nije prihvatljivo jer ne postoji izvanredna situacija koja bi opravdala ovako ubrzano donošenje zakona s dugoročnim mogućim posljedicama”, rekao je.
Upozorio je i da Hrvatska još nije riješila pitanje zbrinjavanja otpada iz Nuklearne elektrane Krško, zbog čega je, rekao je, dobila upozorenja Europske unije.
„Nismo bili sposobni zbrinuti otpad koji trenutno imamo i koji smo dužni zbrinuti, a pitanje je što će biti u budućnosti kad tog otpada bude više”, poručio je Domitrović.
Vlada nema konkretan plan
Marin Živković (Klub zastupnika Možemo!) ocijenio je da Vlada nema jasnu strategiju razvoja nuklearne energije niti precizne procjene buduće potrošnje električne energije.
„Mi danas ne raspravljamo o tome kako će izgledati energetska budućnost Hrvatske, već o želji da Vlada ima neki plan, a od plana nema ni skice”, rekao je.
Upozorio je da nema analiza, modela financiranja ni definiranih lokacija, dok se istodobno najavljuje da bi do 2040. godine čak 30 posto električne energije dolazilo iz nuklearnih izvora.
Anja Šimpraga (Klub zastupnika SDSS-a) rekla je da Hrvatska mora odlučiti želi li i dalje ovisiti o nestabilnom tržištu fosilnih goriva ili razvijati dugoročno stabilnije izvore energije.
Naglasila je da u raspravu moraju biti uključeni građani, struka i ekološke udruge te upozorila da pitanje sigurnosti mora biti „apsolutni prioritet”. Dodala je da će SDSS podržati zakon.
Dalibor Paus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a rekao je da o lokacijama, modelima financiranja i broju eventualnih nuklearnih elektrana mora odlučivati Hrvatski sabor.
„Ponekad mi se čini da Sabor nije onaj koji donosi odluke nego ih provodi, zato vodimo računa da u ovom slučaju odluku donesemo mi”, rekao je.
Ne odbacivati nuklearnu energiju, ali bez ishitrenih odluka
Anka Mrak Taritaš, u ime Kluba zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a, rekla je da je zakon tek prvi korak te da Hrvatsku čeka dugotrajan i zahtjevan proces ako se odluči za razvoj nuklearne energije.
„Ne smijemo odbaciti nuklearnu energiju, u budućnosti će zasigurno biti potrebna, ali to traži ozbiljan pristup, ozbiljnu i cjelovitu raspravu”, rekla je.
„Treba slušati sve, i one koji su za i protiv, suočiti sve argumente i na temelju toga donijeti odluke”, poručila je.
Marin Miletić (Klub zastupnika Mosta) poručio je da pitanje nuklearne energije nije ideološko nego pitanje energetske suverenosti države.
„Mi govorimo o tome hoće li Hrvatska biti suverena država ili kolonija uvoza energije”, rekao je.
„Obnovljivi izvori su vrlo važni, a nuklearna energija daje stabilnost i mogućnost ulaganja u naše gospodarstvo”, rekao je Miletić.
Nuklearna energija strateški je interes Hrvatske
Željko Turk, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, rekao je da je razvoj nuklearne energije pitanje dugoročne energetske sigurnosti i gospodarskog razvoja Hrvatske.
„Razvoj nuklearne energije u civilne svrhe od strateškog je interesa za Republiku Hrvatsku”, poručio je.
Istaknuo je da Europska unija nuklearnu energiju prepoznaje kao važan niskougljični izvor energije te podsjetio da Hrvatska već više od 40 godina sudjeluje u radu Nuklearne elektrane Krško.
„Ovim zakonom planiramo uspostaviti siguran, jasan i održiv okvir za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe”, rekao je Turk. Najavio je da će HDZ podržati zakon.
Josip Dabro (Klub zastupnika Domovinskog pokreta) rekao je da zakon ne znači automatsku odluku o gradnji nuklearne elektrane, nego stvaranje zakonodavnog okvira za buduće rasprave i odluke.
„Ako želimo stabilno gospodarstvo i sigurnu opskrbu električnom energijom, moramo imati hrabrost otvoriti teme koje su desetljećima bile zanemarene”, poručio je Dabro. Dodao je da će Klub Domovinskog pokreta podržati zakon.
