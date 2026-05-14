Wiener Stadthalle

Večeras je drugo polufinale Eurosonga, evo koje se države bore za subotnje finale

14. svi. 2026. 10:13
A general view of the stage during the stage opening of the Eurovision Song Contest REUTERS/Lisa Leutner TPX IMAGES OF THE DAY
U bečkoj Wiener Stadthalle dvorani večeras od 21 sat održat će se drugo polufinale Eurosonga 2026. u kojem će 15 zemalja pokušati izboriti mjesto u velikom finalu jednog od najgledanijih glazbenih događaja u Europi.

Publiku očekuju novi atraktivni nastupi, scenski spektakli i borba za posljednjih deset mjesta u finalu, koje će se održati u subotu.

Na pozornicu večeras će izaći predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške.

Prema kladionicama Eurosonga, među favoritima za drugu polufinalnu večer su predstavnici Ukrajine i Norveške, dok se na društvenim mrežama velika pozornost posvećuje i nastupu Australije zbog neobične scenografije i energičnog nastupa.

Nastupit će i Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, izravne finalistice.

Podsjetimo, prva polufinalna večer održana je u utorak, a svoja mjesta u finalu osigurale su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.

