otkaz Belac-Lovasić
Orešković o ministru Ružiću: U svim pristojnim društvima, ovo bi bio razlog za ostavku
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Dalija Orešković, saborska zastupnica. Razgovarale su, između ostaloga, o korupciji u zdravstvu i državnim institucijama, HDZ-u i Trnjanskim kresovima.
"Pod broj jedan, toliko o hitnosti radnih sporova. Pod broj dva, toliko o zaštiti zviždača. Ovo je ogledni primjer kako sustav funkcionira, kako se HDZ-ovi kadrovi, postavljeni na upravljačke funkcije, iživljavaju nad onima koji nisu dio njihovog klana", kaže Dalija Orešković, komentirajući činjenicu da je ministar Alen Ružić bio taj koji je uručio nezakonit otkaz Ingrid Belac-Lovasić, tadašnjoj predstojnici Klinike za radioterapiju i onkologiju riječkog KBC-a.
HDZ-ova država
"Ne radi se samo o tome da je jedan nezakonit otkaz prouzročio štetu u vidu naknade troškova postupka državnom proračunu, već da je čovjek kojeg je HDZ instalirao na čelo jedne zdravstvene ustanove očito na pogrešan način ispunjavao svoju funkciju. Osim iživljavanja nad djelatnicom, treba spomenuti i održavanje na snazi koruptivnih ugovora s Medikolom", nastavila je.
"A kao nagradu za sva ta nemoralna i nezakonita djela, dobio je funkciju ministra u resoru s kojim po svojoj vokaciji, stručnosti nema baš nikakve veze. To je HDZ-ova država."
Dodaje kako vidi problem i u tome kako se velike korupcijske afere oblikuju kroz medije.
"Ovo nije glavna tema čak ni dva, tri dana, nego je u fusnotama. Nedovoljno se o tome priča u medijima. U svim pristojnim društvima, ovo bi bio trenutačni razlog za ostavku. Zašto je to tako? Zato što su HDZ-ova ministarstva napunjena s kudikamo težim aferama, koje su njihovi nositelji preživjeli bez težih posljedica."
Izostaju posljedice
Problem je, dodaje, i izostanak posljedica.
"Tu i tamo se dogodilo da je netko bio smijenjen, privremeno uklonjen ili čak nagrađen nekom lukrativnijom funkcijom, kao što je to Tomislav Ćorić."
"Što HDZ-u znači pravomoćna presuda? HDZ kao politička stranka ima pravomoćnu presudu za korupciju, pa svejedno stvara i kroji antikorupcijske zakone i postavlja glavnog državnog odvjetnika. Ne samo da su pravna država i vladavina prava poraženi do kraja nego su i svijest naših ljudi i građana do te mjere umrtvljena i razočarana, da nitko više ne reagira."
"Čovjek koji kreira sustav rada, mirovinski sustav, socijalne i obiteljske politike ne može biti na toj funkciji kao netko tko je dao nezakonit otkaz liječnici koja je jedno vrijeme bila i predstojnica klinike i sasvim sigurno imala upravljačka, stručna i druga znanja. To je ponižavanje struke i svakoga tko radi svoj posao ne izvršavajući naloge koruptivnog HDZ-ovog modela."
"Dio oporbe trudi se iz petnih žila..."
Dodaje i kako se oporba trudi govoriti o tim temama, a iznijela je i konkretne korake koje je pokrenula.
"Dio oporbe se trudi iz petnih žila da te stvari stavi pod reflektor. Ovo ipak treba više vezati uz sustav funkcioniranja u zdravstvu i nekih KBC-ova, pogotovo onih koji su svoje prostore ustupili privatnim klinikama bez da se poštivala obaveza provođenja javnog natječaja za dodjelu zakupa. KBC Rijeka je upravo takav primjer. Postoje dvije inicijate o radu zdravstva na tu temu. Jednu je uputila stranka Možemo, a ja sam uputila interpelaciju o očitoj korupciji u zdravstvu."
Pa ipak, postoje proceduralne prepreke.
"Oporbi je problem što za sve te inicijative mora skupljati potpise i mora proći određena procedura. Primjerice, za interpelaciju predmet mora barem dva mjeseca biti na čekanju na dnevnom redu među ostalim temama u Saboru."
Prvo i prioritetno pitanje
Osvrnula se i na proslavu 81. obljetnice oslobođenja Zagreba od fašizma, koja se u subotu održala pod imenom Trnjanskih kresova.
"To nije prežvakano, to je prvo i prioritetno pitanje, ne povijesti, nego današnjeg trenutka, jer otvara mogućnost stvaranja uvjeta za neke nove sukobe i ratove u kojima naši mladi neće znati na kojoj strani bi trebali biti."
Kaže kako ne drže vodu brojne kritike prema njoj koje tvrde da nema drugih političkih tema osim antifašizma i fašizma.
"Između ostaloga, sada je aktualno istraživanje korupcije u sportskim savezima. Kada sam ulazila u politiku, ispisala sam čitavu strategiju suzbijanja korupcije, koju je vlada službeno odbila. Potom sam dio prijedloga iz te strategije uputila na Antikorupcijsko vijeće, koje je neki dio mojih prijedloga prihvatilo i ponovno uputilo vladi na usvajanje."
"Netko nam briše temelje"
"Jedan od prijedloga bio je da se sva javna pravna tijela obvežu na punu transparentnost utroška sredstava. Vlada je to tada odbila. Danas, kada je HDZ uhvaćen u ovim korupcijskim aferama u sportskim savezima, a treba reći da praktički nema saveza u kojem HDZ nema svoje prste, najavljuje takav jedan model. Dakle, nije točno da nemam sadržaj, ne bih bila tu gdje jesam da nije bilo tog sadržaja."
Pa ipak, naglašava da te teme nisu previđene, naprotiv - one uvelike definiraju način na koji se ophodimo i prema sadašnjosti.
"Ali danas ukazujem da nam netko briše temelje. Danas Hrvatska više nije antifašistička država, ona je otvoreno revizionistička i proustaška. Po mom mišljenju, to bi trebali govoriti svi. To nije pitanje lijevih ili desnih stranaka, to je pitanje temeljnog očuvanja državne svijesti i našeg identiteta. Ako to nemamo, ako dopuštamo da nam, otvoreno ću reći, pridošlice izvana povijest pišu ispočetka, to je najbolji put da izgubimo državu koju smo teškom mukom stekli i krvlju obranili."
"Da mi danas ne primjećujemo da nam se mladi šeću Zadrom i pozdravljaju sa Sieg Heil, da ne vidimo da su nam navijačke skupine pune mržnje i nasilja, da im političari iz redova iz vladajuće većine nameću tezu da je uzvikivanje ustaškog pozdrava ZDS domoljublje, to da danas imamo ministra koji više oplakuje one koji su ubijeni bez suđenja, a vrlo vjerojatno, najvjerojatnije bili simpatizeri ili sudionici ustaške vojske i zločina. Mi ćemo njih oplakivati više nego žrtve fašizma", kaže Orešković.
"To su naši problemi. Jer ta vladajuća većina upravo je ona koja donosi sve druge političke odluke koje utječu na svaki aspekt našeg života. Kome to nije problem? Kome nije problem da ćemo mi 2026. ponovno raspravljati o pravu žene o osnivanju obitelji i svom reproduktivnom pravu?"
"Zašto je fokus na meni?"
Orešković tvrdi da ovakva društvena atmosfera nije postojala prije 10, 20, čak i 30 godina.
"Zašto je fokus na meni? Zato što nema drugih. A zašto nema drugih? Medijski prostor ispunjen je relativiziranjem, upravo onim narativom koji HDZ nameće. Upravo su mediji pod najvećim pritiskom. Je li prije 10 ili 20 godina unazad bilo ovako otvorenih napada na novinare, je li bilo prosvjeda crnokošuljaša, jesmo li viđali situacije poput ovih koje prolazi Danka Derifaj? Takva atmosfera nije postojala niti prije tri, niti prije pet, osam, 10, 15 godina, a pogotovo nije postojala u vrijeme Domovinskog rata. Pa ja sada otvoreno postavljam pitanje: tko su ti sad, otkud su ispuzali, iz koje kanalizacije?"
Dodaje kako je ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2013. itekako utjecao na poziciju u kojoj se nalazimo danas.
"Kako smo do toga došli? I sama EU je debelo proklizala tamo gdje nije trebala. Naš najveći poraz to je što nismo imali monitoring, za razliku od Rumunjske i Bugarske. Najiskrenije o tome govori Jadranka Kosor. Da smo imali monitoring, možda bismo lakše sačuvali institucije koje smo uspostavili jer smo morali, ali nismo uspjeli sačuvati. Nismo uspjeli da se ta jedna biljka, koja je počela puštati korijene, razvije u jedno neovisno tijelo koje se ne može poljuljati nad svakim povjetarcem ili svakom promjenom vlasti."
Osvrnula se i na nedostatak onoga što vidi kao najveću HDZ-ovu prijetnju - široke koalicije lijevog centra i snažne liberalno-građanske političke stranke.
"SDP je mogao i morao bolje, u pravu su ljudi kad to kažu. Kada pojedina država treba ovako velike i teške korake, nije realno očekivati od jedne političke stranke da to provede. Otpori sustava bit će prejaki. Zato smatram da je u interesu hrvatske države da do promjene vlasti dođe koalicijom šire fronte. Veselim se savezu SDP-a i stranke Možemo, ali Hrvatska ne uspijeva izgraditi jednu građansko-liberalnu stranku lijevog centra. Svaki pokušaj bio je sasječen u početku. Svašta smo imali, ali nikako da to zaživi."
"Moj zaključak je da HDZ upravo u toj građanskoj, pristojnoj, slobodnoj, obrazovanoj i slobodnomislećoj Hrvatskoj vidi najveću prijetnju, kaže Dalija Orešković.
