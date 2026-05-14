Trump završio posjet Kini, Xi ga upozorio "zbog najvažnijeg pitanja": To bi moglo dovesti do konflikta

Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata, poručivši kako mu je "čast biti njegov prijatelj" te da će odnosi Kine i SAD-a "biti bolji no ikad". Dodao je i da dvije zemlje "zajedno imaju fantastičnu budućnost". Trump se pritom osvrnuo i na svoje često opisivanje Xija kao "velikog vođe". "Nekim se ljudima ne sviđa što to govorim, ali ja to svejedno govorim jer je to istina", rekao je Trump.