Trump završio posjet Kini, Xi ga upozorio "zbog najvažnijeg pitanja": To bi moglo dovesti do konflikta
Američki predsjednik Donald Trump boravio je u Pekingu u prvom državnom posjetu jednog američkog predsjednika Kini nakon gotovo devet godina, a središnji događaj posjeta bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Bilateralni susret trajao je dulje od očekivanog, oko dva sata i 15 minuta, što su potvrdili i dužnosnici Bijele kuće i kineski državni mediji.
Uoči samog summita prevladavao je optimističan ton s obje strane. Nakon raskošne ceremonije dobrodošlice Trump je rekao da su ga posebno impresionirala djeca koja su ga dočekala u Pekingu. "Bila su sretna. Bila su prekrasna", rekao je američki predsjednik, dodajući da "ta djeca predstavljaju tako mnogo toga".
Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata, poručivši kako mu je "čast biti njegov prijatelj" te da će odnosi Kine i SAD-a "biti bolji no ikad". Dodao je i da dvije zemlje "zajedno imaju fantastičnu budućnost". Trump se pritom osvrnuo i na svoje često opisivanje Xija kao "velikog vođe". "Nekim se ljudima ne sviđa što to govorim, ali ja to svejedno govorim jer je to istina", rekao je Trump.
"Suradnja Kine i SAD-a je neizbježna"
S kineske strane, uoči pregovora ton je postavio kineski izaslanik u SAD-u Xie Feng, iskusni diplomat koji je Trumpa dočekao po dolasku u Peking i pratio Xi Jinpinga tijekom razgovora. U tekstu objavljenom u glasilu Komunističke partije People's Daily poručio je kako povijest pokazuje da je suradnja Kine i SAD-a neizbježna te da su "zajednički uspjeh i blagostanje" jedini izbor za obje zemlje. Upozorio je i da je "nerealno pokušavati promijeniti drugu stranu", dodajući kako posljedice sukoba i sučeljavanja nijedna strana ne može podnijeti.
Jedna od ključnih tema sastanka bilo je pitanje Tajvana, koje je Xi Jinping nazvao "najvažnijim pitanjem" u odnosima Kine i SAD-a. Prema njegovim riječima, pravilno upravljanje tim pitanjem jamči stabilnost odnosa između dviju sila, dok bi pogrešan pristup mogao dovesti do ozbiljnog sukoba. "Ako se njime ne bude ispravno upravljalo, dvije bi se zemlje mogle sukobiti ili čak doći u konflikt, što bi cjelokupne kinesko-američke odnose gurnulo u vrlo opasnu situaciju", upozorio je Xi, prenijela je kineska državna agencija Xinhua.
Zbog važnosti teme summit su pozorno pratili i u Taipeiju. Tajvanska vlada zahvalila je Washingtonu nakon sastanka, a glasnogovornica Michelle Lee izjavila je kako su zahvalni što su Sjedinjene Države ponovno potvrdile svoju podršku Tajvanu.
Posjet Pekingu pratili su i vodeći američki poslovni ljudi. Među njima su bili Elon Musk, Appleov direktor Tim Cook i čelnik Nvidije Jensen Huang, koji su izrazili zadovoljstvo razgovorima i sastancima održanima tijekom Trumpova boravka u Kini.
Xi im je poručio da će se kineska vrata za američke tvrtke samo još šire otvarati, dodavši da ih u zemlji čekaju sve veće poslovne mogućnosti. Naglasio je i da su američke kompanije duboko utkane u kineski gospodarski rast, što je donijelo obostranu korist.
