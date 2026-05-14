Kod pravnog fakulteta

VIDEO / Incidenti u Srbiji: "Zaletio se u masu, izvadio šipku na okupljene"

N1 Beograd
14. svi. 2026. 14:35
Screenshot (FoNet)

Nakon incidenta ispred Pravnog fakulteta, kada je vozač automobila udario starijeg građanina automobilom, a fizički napao studenta, dogodio se novi pokušaj gaženja građana koji su i dalje na raskrižju kod ovog fakulteta.

Prema riječima studenta koji je bio svjedok događaja, jedan čovjek je ubačen u vozilo Hitne pomoći, a kako navodi, riječ je o osobi koja je prethodno izvukla šipku na okupljene građane, prenosi N1 Srbija.

„Kada smo se zbog prvog incidenta vratili ponovno blokirati raskrižje kao odgovor na incident, drugo vozilo se zaletjelo u masu, okrznulo je gospođu sa strane”, kaže student Mihajlo.

Velik broj policajaca nalazi se na raskrižju kod Pravnog. Drugo vozilo, koje se zaletjelo u masu, odnose radnici Parking servisa.

