Kod pravnog fakulteta
VIDEO / Incidenti u Srbiji: "Zaletio se u masu, izvadio šipku na okupljene"
Nakon incidenta ispred Pravnog fakulteta, kada je vozač automobila udario starijeg građanina automobilom, a fizički napao studenta, dogodio se novi pokušaj gaženja građana koji su i dalje na raskrižju kod ovog fakulteta.
Prema riječima studenta koji je bio svjedok događaja, jedan čovjek je ubačen u vozilo Hitne pomoći, a kako navodi, riječ je o osobi koja je prethodno izvukla šipku na okupljene građane, prenosi N1 Srbija.
„Kada smo se zbog prvog incidenta vratili ponovno blokirati raskrižje kao odgovor na incident, drugo vozilo se zaletjelo u masu, okrznulo je gospođu sa strane”, kaže student Mihajlo.
Velik broj policajaca nalazi se na raskrižju kod Pravnog. Drugo vozilo, koje se zaletjelo u masu, odnose radnici Parking servisa.
