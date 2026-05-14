"NAJBOLJE MJESTO NA PLANETI"

VIDEO / Poljski premijer upoznao se s Clooneyjem: "Zovem se Donald, ali nisam kriv za to"

14. svi. 2026. 10:27
Poljski premijer Donald Tusk domaćin je velikog samita, koji je ove godine okupio brojne svjetske zvijezde, uključujući glumca Geoorgea Clooneyja i njegovu suprugu Amal.

Tusk je na društvenoj mreži X podijelio fotografiju susreta s bračnim parom Clooney uz zanimljiv opis. "Složili su se sa mnom da je Poljska najbolje mjesto na planeti", rekao je Tusk.

No, mnogo veću pažnju privukao je video njihova susreta. Tusk je prišao poznatom glumcu te je rekao kako se zove Donald.

"Nisam ja kriv za to, nije bio moj izbor", rekao je Tusk aludiravši na to kako se zove isto kao i američki predsjednik Donald Trump.

Trump i Clooney, inače, imaju dugu povijest međusobnih kritika. Trump je u ožujku Clooneyja nazvao "drugorazrednim glumcem i propalim političkim komentatorom".

Sukob je izbio nakon gostovanja Georgea Clooneyja u nedjeljnoj emisiji "60 minutes" na CBS-u, gdje je poznati glumac izrazio zabrinutost zbog pritisaka na slobodu medija.

Slična šala s Magyarom

Sličnu šalu Tusk je izgovorio i prošle godine tijekom susreta s novim premijerom Mađarske Peterom Magyarom i njegovom stranačkom delegacijom, prenosi Klix.ba.

Između ostalog, Magyar je Tuska upoznao s Anitom Orban te je rekao da prezime nema nikakve veze sa sada već bivšim premijerom Viktorom Orbanom. "Ja se zovem Donald, tako da razumijem", rekao je tad Tusk.

