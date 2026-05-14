Poljski premijer Donald Tusk domaćin je velikog samita, koji je ove godine okupio brojne svjetske zvijezde, uključujući glumca Geoorgea Clooneyja i njegovu suprugu Amal.
Oglas
Tusk je na društvenoj mreži X podijelio fotografiju susreta s bračnim parom Clooney uz zanimljiv opis. "Složili su se sa mnom da je Poljska najbolje mjesto na planeti", rekao je Tusk.
Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi❤️🇵🇱 pic.twitter.com/p1d4TaxPxh— Donald Tusk (@donaldtusk) May 13, 2026
No, mnogo veću pažnju privukao je video njihova susreta. Tusk je prišao poznatom glumcu te je rekao kako se zove Donald.
"Nisam ja kriv za to, nije bio moj izbor", rekao je Tusk aludiravši na to kako se zove isto kao i američki predsjednik Donald Trump.
Polish PM Tusk shakes hands with George Clooney— RT (@RT_com) May 13, 2026
'My name is Donald. So, it’s not my fault. It wasn’t my choice'
George: 'no, it's okay' pic.twitter.com/fcoAbdmH2g
Trump i Clooney, inače, imaju dugu povijest međusobnih kritika. Trump je u ožujku Clooneyja nazvao "drugorazrednim glumcem i propalim političkim komentatorom".
Sukob je izbio nakon gostovanja Georgea Clooneyja u nedjeljnoj emisiji "60 minutes" na CBS-u, gdje je poznati glumac izrazio zabrinutost zbog pritisaka na slobodu medija.
Slična šala s Magyarom
Sličnu šalu Tusk je izgovorio i prošle godine tijekom susreta s novim premijerom Mađarske Peterom Magyarom i njegovom stranačkom delegacijom, prenosi Klix.ba.
Između ostalog, Magyar je Tuska upoznao s Anitom Orban te je rekao da prezime nema nikakve veze sa sada već bivšim premijerom Viktorom Orbanom. "Ja se zovem Donald, tako da razumijem", rekao je tad Tusk.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas