"Ovo je najjeftinija zemlja za odmor. S 80 eura bit ćete kao milijunaš"

Posljednjih godina sve veći broj turista kao destinaciju za putovanje i odmor bira Uzbekistan. Zemlja je to za koju mnogi blogeri i turisti opisuju kao mjesto gdje se za relativno malo novca može dobiti puno više nego u popularnim europskim destinacijama.

Ova zemlja u srcu Srednje Azije nekad je bila važna stanica na poznatom Putu svile, a danas privlači posjetitelje kombinacijom povijesti, egzotične arhitekture i pristupačnih cijena. Mnogi koji su je posjetili tvrde da je Uzbekistan jedna od rijetkih zemalja u kojoj luksuzni osjećaj putovanja ne zahtijeva veliki proračun.

Cijene koje iznenađuju gotovo svakog turista

Nizozemski putopisac Lawrence, poznat po istraživanju manje poznatih dijelova svijeta, opisao je Uzbekistan kao jednu od najjeftinijih zemalja koje je posjetio. Prema njegovim riječima, piće često košta oko jednog eura, dok se smještaj u lokalnim apartmanima može pronaći za samo petnaestak eura po noćenju.

Taškent je na njega ostavio poseban dojam. Glavni grad Uzbekistana spoj je sovjetske arhitekture, modernih zgrada i povijesne baštine. S jedne strane nalaze se moderni neboderi, dok se s druge mogu vidjeti metro stanice koje mnogi smatraju pravim umjetničkim djelima zbog luksuznog interijera i neobičnog dizajna, piše Nova.rs.

U brojnim restoranima moguće je pojesti kompletan obrok za samo nekoliko eura, što posjetiteljima omogućuje da bez razmišljanja isprobaju tradicionalna jela i lokalne specijalitete.

Za nekoliko desetaka eura osjećate se kao da ste bogati

Slična iskustva podijelila je blogerica Milica, koja je rekla da se po dolasku u Uzbekistan osjećala kao milijunašica sa samo 80 eura. Posebno izdvaja gostoprimstvo lokalnog stanovništva i bogatu tradiciju zemlje.

Tradicionalni uzbekistanski kruh, koji ima posebno mjesto u kulturi, smatra se simbolom dobrodošlice, dok gradovi poput Samarkanda i Buhare ostavljaju dojam mjesta gdje se povijest i moderni život prirodno isprepliću.

Što se može kupiti za dolar?

Poznati putopisni kreator Drew Binsky u svojim je videozapisima pokazao koliko su cijene u Uzbekistanu zapravo niske. Za samo jedan dolar moguće je kupiti lokalnu hranu, svježe pečeni kruh, čaj, pa čak i isprobati neka tradicionalna iskustva u pustinjskim regijama zemlje.

Objašnjava da su niske cijene posljedica nižih troškova života i činjenice da Uzbekistan samostalno proizvodi veliki dio svojih osnovnih proizvoda, uključujući hranu i mnoge svakodnevne potrepštine.

Nije najjeftiniji na svijetu, ali ima nešto posebno

Iako postoje zemlje koje su statistički povoljnije za turiste, poput Indije, Pakistana ili Egipta, Uzbekistan se ističe kombinacijom niskih cijena i bogatog iskustva koje nudi posjetiteljima.

Turisti ovdje mogu vidjeti impresivne građevine iz doba Puta svile, stare džamije, raskošne trgove i autentične tržnice, a sve to bez ogromnih troškova koje zahtijevaju poznate turističke destinacije.

Sve više turista bira ga zbog osjećaja sigurnosti

Uzbekistan se smatra prilično sigurnom zemljom za putovanje, posebno u većim gradovima poput Taškenta, Samarkanda i Buhare. Turisti često izvještavaju da se osjećaju sigurno tijekom boravka, a prisutnost policije u turističkim područjima doprinosi tom dojmu.

Zanimljivo je da zemlju sve više posjećuju žene koje putuju same. Mnoge od njih navode da su se osjećale ugodno i sigurno, s vrlo malo neugodnih situacija na ulicama i dobro organiziranim turističkim područjima gradova.

Zemlja koja iznenađuje

Uzbekistan možda nije prva destinacija koja ljudima pada na pamet pri planiranju odmora, ali upravo zato ostavlja snažan dojam na one koji ga posjete. Nudi autentično iskustvo, bogatu povijest i pristupačne cijene koje je danas teško pronaći u popularnim turističkim mjestima.

Za mnoge putnike najveća vrijednost ove zemlje nije samo u tome što je jeftina, već u osjećaju da su otkrili dio svijeta koji još nije izgubio svoju autentičnost.