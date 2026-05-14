Djelatnik Ministarstva vanjskih poslova protjeran s Pantovčaka zbog intervjua koji je dao za N1?

Iz Ureda predsjednika jučer su izvijestili da je novi apostolski nuncij u Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Girelli, predao vjerodajnice predsjedniku Zoranu Milanoviću i da je tom svečanom činu, između ostalih, nazočila i Gordana Vidović Mesarek, koja je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo.
No, u pozadini ove informacije protokolarnog karaktera odvijao se nastavak sukoba Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u vezi s postupkom imenovanja hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavnika, u sklopu kojeg već dulje nema nikakvog pomaka.
Naime, izvorno MVEP nije za svog izaslanika na predaji vjerodajnica apostolskog nuncija odredio Gordanu Vidović Mesarek nego Tomislava Lendića, ovlaštenog za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove.
Njemu su, međutim, kada je došao na Pantovčak, dužnosnici Ureda predsjednika pokazali – vrata, prenosi Novi list. I to zbog intervjua koji je dao za N1.
"Problem je, ali mislim da je odgovornost vrlo jasno na predsjedniku. U primjeru veleposlanika, predsjednik Vlade štiti dostojanstvo diplomatske struke. Ne možemo u izboru kandidata za te pozicije zanemariti činjenicu da se radi o specifičnim poslovima i da je to struka", izjavio je Lendić našem Hrvoju Krešiću pa dodao:
"Konkretno, ne postoji osoba u Hrvatskoj kojoj je stalo više da se ta rotacija dogodi od našeg ministra Gordana Grlića Radmana i sigurno postoji maksimalan trud s njegove strane. Mislim da je ogromna šteta što se ovo događa jer je cijela jedna generacija u međuprostoru. Odgovornost je, kako sam rekao, na predsjedniku. Premijer želi očuvati dostojanstvo hrvatske diplomacije."
