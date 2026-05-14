Fijasko Bačićeva programa u Šibensko-kninskoj županiji: Ponuđene samo četiri nekretnine

14. svi. 2026. 15:01
Zainteresirani za Program priuštivog najma mogu se prijaviti još do 15. svibnja u ponoć, izvijestio je APN. Program omogućuje najam stanova i kuća po nižim, priuštivim cijenama, a prijaviti se mogu građani koji nemaju odgovarajuću nekretninu u vlasništvu.

APN je ponudio prazne nekretnine privatnih vlasnika iz svih hrvatskih županija, najviše u Zagrebu. U Šibensko-kninskoj županiji program ministra Branka Bačića doživio je pravi fijasko: dostupne su samo četiri nekretnine – dva stana i dvije kuće u Šibeniku i Drnišu.

Kad je riječ o Šibensko-kninskoj županiji, ponuđene su samo četiri nekretnine, točnije po dva stana i kuća. Najmanja je nekretnina stan površine 55,70 metara četvornih, a najveća je kuća površine 130 metara četvornih. U toj županiji moguće je iznajmiti još stan od 67,29 kvadrata te kuću od 121,83 metra četvorna. Nekretnine se nalaze u Šibeniku i Drnišu, piše Slobodna Dalmacija.

Zagreb prednjači u ponudi

Primjerice, za obitelj s mjesečnim prihodima od 2.000 eura najamnina za stan od 55,7 kvadrata iznosila bi 460,75 eura, dok bi kuća od 130 kvadrata stajala 275 eura mjesečno.

Priuštiva najamnina, prema pravilima programa, ne smije prelaziti 30 posto prihoda kućanstva, uključujući režije.

Od otvaranja poziva APN je zaprimio 871 prijavu, od čega više od polovice za Zagreb.

Nakon zatvaranja poziva formirat će se lista prvenstva prema kriterijima poput prihoda, broja djece, dobi, invaliditeta i prebivališta.

Prijave se podnose digitalno putem stranice prijava apn.hr.

