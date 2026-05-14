Izraelska TV ispričala se Lelekicama: "Nije nam bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju i javnost"

Izraelska javna radiotelevizija KAN sinoć se ispričala hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, grupi Lelek, nakon što je na društvenim mrežama objavila komentar o njihovu nastupu koji su doživjele kao ismijavanje svoje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena.
"Nikad nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije", poručili su iz izraelske televizije, dodavši da su spornu objavu uklonili.
KAN immediately removed the post. It was never our intention to offend the Croatian delegation or the Croatian public. We apologize for the publication and will also convey this apology to the Head of the Croatian delegation— כאן (@kann) May 13, 2026
Na društvenim mrežama brojni korisnici komentirali su izraelsku ispriku.
"Vi se stvarno ponašate kao da ste izabrani narod", "Problem je što ne prepoznajete koliko drugima njihova povijest i tradicija znače. Zato biste se trebali suzdržati od takvih komentara ili se barem bolje upoznati s poviješću drugih naroda", "Kad se netko stalno mora ispričavati za iste stvari, teško je vjerovati da mu je stvarno žao, prije izgleda kao da pokušava smiriti reakcije javnosti", neki su od komentara na X-u. "Prestanite, vas nitko ne želi na Eurosongu", napisala je jedna korisnica.
Podsjetimo, izraelska javna radiotelevizija objavila je kadar iz televizijskog prijenosa nastupa Leleka, hrvatske predstavnice na Euroviziji, uz riječi "Kad pretjeraš s henna tetovažama u Eilatu”, referirajući se na privremene dekoracije na tijelu poznate kao mehndi, koje se izrađuju pomoću paste od lišća biljke kane, te na luku Eilat na jugu Izraela.
Lelek je na svom profilu reagirao na objavu Izraelske javne radiotelevizije."Uznemirili su nas komentari Izraelske javne radiotelevizije u kojima su ismijani naša kultura i žrtve potlačenih katolkinja. Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok se istovremeno pokazuje potpuni nedostatak suosjećanja i poštivanja patnje drugih", napisao je Lelek, priloživši snimku zaslona na kojoj se može vidjeti objava izraelske javne radiotelevizije.
