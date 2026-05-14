Onkolozi upozoravaju na predmet iz kuhinje, opasniji je nego što mislite - koristimo ga skoro svaki dan

Naše zdravstveno stanje ne ovisi samo o prehrani, ali način prehrane može značajno utjecati na rizik od razvoja raznih bolesti. Upravo zbog toga onkolozi sve češće upozoravaju da pažnju ne treba obraćati samo na namirnice koje unosimo, već i na predmete koje svakodnevno koristimo u kuhinji. Među njima se posebno izdvojilo jedno veoma popularno kuhinjsko pomagalo.

Onkolog dr. Let George iz HonorHealtha upozorava da problem mogu predstavljati i lonci, tave i kuhinjski alati koje svakodnevno koristimo za pripremu hrane, prenosi nova.rs.

„Mnogo manje znamo o tome na koji način posuđe i pribor koje koristimo mogu unijeti štetne kemikalije u organizam. Upravo znanje i razumijevanje tih stvari pomažu ljudima da donesu bolje odluke za svoje zdravlje“, objasnio je on.

Kako navode liječnici, cilj nije stvaranje panike niti proglašavanje jednog proizvoda „otrovnim“, već ukazivanje na to kako male, ali dugotrajne izloženosti određenim kemikalijama mogu vremenom povećati rizik od bolesti.

Posebno upozorenje odnosi se na nelepljivo posuđe, odnosno tave i lonce s premazom koji sprječava lijepljenje hrane. Onkolozi navode da stariji modeli, naročito oni proizvedeni prije 2013. godine, mogu predstavljati potencijalni zdravstveni problem.

Dr. Jamie Koprivnikar objašnjava da se kod većine ovakvog posuđa koristi sintetički fluoropolimer poznat kao PTFE, najpoznatiji pod nazivom teflon, koji se nanosi na metalnu površinu poput aluminija.

Kemikalija PFOA

Problem nastaje jer su starije verzije nelepljivih premaza često proizvođene uz pomoć kemikalije PFOA, koja pripada grupi takozvanih „vječnih kemikalija“, poznatih kao PFAS. Prema riječima doktorice Rachne Shroff, istraživanja su pokazala da visoka izloženost ovim supstancama, posebno kroz industrijsku proizvodnju ili zagađenu vodu, može biti povezana s povećanim rizikom od određenih vrsta raka, naročito raka bubrega, a moguće i raka testisa.

Doktorica Shroff ističe da sama upotreba modernog i neoštećenog tiganja nije najveći problem. Mnogo veću opasnost predstavlja pregrijavanje ili oštećenje zaštitnog sloja.

„Kada se posuđe s PTFE premazom zagrije iznad oko 260 stupnjeva Celzija, premaz može početi raspadati se i oslobađati isparenja“, upozorila je ona.

Ipak, doktor George navodi da je u svakodnevnoj upotrebi rijetko da tava dostigne tako visoku temperaturu. On objašnjava da većina ulja, maslaca i masnoća počinje dimiti na temperaturama oko 200 stupnjeva Celzija, što je znatno ispod granice na kojoj dolazi do raspadanja premaza.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da problem mogu predstavljati ogrebotine i oštećenja na površini posuđa, jer tada kemikalije lakše dospijevaju u hranu.

Problematične stare i izgrebane tave

Dr. Adel Khan, onkolog i epidemiolog iz Teksasa, kaže da su posebno problematične stare i izgrebane tave koje ljudi koriste godinama.

„Kako tava stari, zaštitni sloj postaje sve oštećeniji i tada je mnogo veća vjerojatnost da će početi raspadati se, oslobađati štetna isparenja i prenositi neželjene kemikalije u hranu“, objasnio je on.

Stručnjaci upozoravaju i da oznaka „PFOA-free“ ne znači automatski da je posuđe potpuno sigurno. Potrošači često pogrešno misle da to znači i „PFAS-free“, odnosno bez svih spornih kemikalija, ali to nije slučaj.

Zbog toga liječnici savjetuju dodatni oprez čak i kod modernih modela nelepljivog posuđa. Preporuka je da se izbjegava kuhanje na veoma visokim temperaturama, da se posuđe zamijeni čim se pojave ogrebotine i da se ne koristi kada je zaštitni sloj oštećen.

Dobra vijest je da postoje sigurnije alternative. Stručnjaci preporučuju posuđe od lijevanog željeza i ugljičnog čelika, koje prirodnim putem stvara nelepljivu površinu bez kemijskih premaza. Popularan izbor je i emajlirano lijevano željezo koje dobro zadržava toplinu i lako se održava.