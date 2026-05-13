ŽESTOKA PUBLIKA

VIDEO / Metallica izazvala "koncertni potres“ u Grčkoj

N1 Info
13. svi. 2026. 20:52
Seizmička aktivnost zabilježena je tijekom koncerta američkog benda Metallica u Ateni, izvijestio je Ekathimerini pozivajući se na podatke Atenskog geodinamičkog instituta.

Koncert održan 9. svibnja na Olimpijskom stadionu okupio je više od 80.000 ljudi.

Osim svojih hitova, Metallica je odala počast i grčkoj glazbi, uključujući skladbe Mikisa Theodorakisa iz filma Grk Zorba te pjesmu „Ne pripadaš nigdje“ grčkog rock benda Trypes.

Seizmolozi su podrhtavanje tla opisali kao "koncertni potres“, uzrokovan skakanjem publike tijekom nastupa.

