VIDEO / Metallica izazvala "koncertni potres“ u Grčkoj

ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

Seizmička aktivnost zabilježena je tijekom koncerta američkog benda Metallica u Ateni, izvijestio je Ekathimerini pozivajući se na podatke Atenskog geodinamičkog instituta.

Koncert održan 9. svibnja na Olimpijskom stadionu okupio je više od 80.000 ljudi.

Osim svojih hitova, Metallica je odala počast i grčkoj glazbi, uključujući skladbe Mikisa Theodorakisa iz filma Grk Zorba te pjesmu „Ne pripadaš nigdje“ grčkog rock benda Trypes.

Seizmolozi su podrhtavanje tla opisali kao "koncertni potres“, uzrokovan skakanjem publike tijekom nastupa.

Last Saturday Metallica caused a mini earthquake with 80,000 fans at their first concert of the year in Greece! pic.twitter.com/uAgASB6zfU — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) May 12, 2026