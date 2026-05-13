FOTO / Nakon pet godina ponovno se otvara "luksuzni raj na Jadranu"

Jedna od najpoznatijih luksuznih destinacija na Jadranu uskoro će ponovno primati goste nakon višegodišnjeg političkog i pravnog spora zbog kojeg je bila zatvorena za javnost.
Nakon pet godina pauze, crnogorski Sveti Stefan vraća se na svjetsku turističku kartu. Poznati otočni kompleks, prepoznatljiv po kamenim kućama i narančastim krovovima, ponovno će biti otvoren za posjetitelje tijekom ljeta 2026. godine. Time će završiti dugo razdoblje neizvjesnosti koje je jednu od najpoznatijih destinacija na Jadranu udaljilo od turista i svjetske javnosti. Povratak Svetog Stefana smatra se važnim trenutkom za crnogorski turizam, piše Metro, a prenosi Nova.rs.
Zatvoren je 2021.
Luksuzni resort zatvoren je 2021. godine zbog sukoba između zakupaca, kompanija Adriatic Properties i Aman, s jedne strane, te Vlade Crne Gore s druge. Glavni problem bio je pristup plažama koje okružuju otok. Lokalno stanovništvo prosvjedovalo je zbog ograničavanja pristupa obali koja se desetljećima smatrala javnim dobrom, a spor je s vremenom prerastao u ozbiljan politički i pravni problem koji je na kraju doveo do zatvaranja kompleksa.
Nakon višegodišnjih pregovora postignut je dogovor za koji vlasti tvrde da štiti interese države, ali i pokušava pronaći ravnotežu između ekskluzivnog turizma i potreba lokalnog stanovništva.
Novi sporazum donijet će i promjene kada je riječ o pristupu plažama. Dvije od tri plaže u neposrednoj blizini resorta bit će otvorene za sve posjetitelje. Među njima su plaža Sveti Stefan, jedna od najfotografiranijih lokacija na Jadranu, kao i manja Kraljeva plaža, smještena među borovima.
Ipak, dio ekskluzivnosti po kojoj je ovo mjesto poznato bit će sačuvan. Kraljičina plaža, smještena u mirnoj i izoliranoj uvali, ostat će dostupna isključivo gostima hotela Aman Sveti Stefan. Uz ponovno otvaranje otoka, turistima će tijekom cijele godine biti dostupna i Vila Miločer, nekadašnja ljetna rezidencija kraljice Marije Karađorđević.
Bogata povijest
Sveti Stefan ima bogatu povijest koja dodatno pridonosi njegovoj posebnosti. Nekadašnje utvrđeno ribarsko selo iz 15. stoljeća povezano je s kopnom uskim pješčanim sprudom, a pedesetih godina prošlog stoljeća pretvoreno je u jedinstveni grad-hotel. Vrlo brzo postalo je omiljeno odredište svjetske elite i poznatih osoba.
Tijekom desetljeća na Svetom Stefanu boravile su brojne svjetske zvijezde, među kojima su Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Sophia Loren i princeza Margaret.
Jedan od detalja po kojima je ovo mjesto posebno poznato jest i karakteristična ružičasta nijansa pijeska na plažama. Nastaje miješanjem sitnog pijeska s usitnjenim crvenim školjkama i kamenčićima, što pod jadranskim suncem stvara prepoznatljiv i gotovo nestvaran prizor.
Ponovno otvaranje Svetog Stefana planirano je za 1. srpnja 2026. godine.
