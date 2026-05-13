FOTO / Nakon pet godina ponovno se otvara "luksuzni raj na Jadranu"

Luksuzni resort zatvoren je 2021. godine zbog sukoba između zakupaca, kompanija Adriatic Properties i Aman, s jedne strane, te Vlade Crne Gore s druge. Glavni problem bio je pristup plažama koje okružuju otok. Lokalno stanovništvo prosvjedovalo je zbog ograničavanja pristupa obali koja se desetljećima smatrala javnim dobrom, a spor je s vremenom prerastao u ozbiljan politički i pravni problem koji je na kraju doveo do zatvaranja kompleksa.