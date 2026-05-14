Stiže novi val izraženih pljuskova i grmljavine, prijeti i nevrijeme

Tea Blažević
14. svi. 2026. 07:07
08.07.2025., Zagreb - Grmljavinsko nevrijeme u Zagrebu. Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Uglavnom sunčano je počeo četvrtak u većem dijelu zemlje, oblaci prekrivaju tek zapad, sjeverni i dio srednjeg Jadrana, Gorsku Hrvatsku, gdje se narednih sati očekuju kiša i pljuskovi.

Poslijepodne će oborine biti i drugdje u unutrašnjosti, lokalno će biti i grmljavine, s tim da bi se na istoku uglavnom trebalo zadržati suho. Do kraja dana će kiša i pljuskovi zahvatiti veći dio obale Jadrana, lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Moguće je i nevrijeme, stoga je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Petak će također biti nestabilan. Kiše i pljuskova bit će od jutra duž Jadrana i uz Jadran, lokalno izraženijih. Poslijepodne su diljem unutrašnjosti izgledni pljuskovi. Temperature će se ponovno malo sniziti.

U subotu također diljem zemlje treba računati na kišu i pljuskove, grmljavinu. Lokalno će biti obilnije oborine. Osjetno će zahladnjeti.

Nedjelja donosi djelomično razvedravanje, osobito u drugom dijelu dana.

