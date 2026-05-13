Kad pržite kobasice, u tavu uvijek stavite jedan sastojak. Puno su ukusnije i nikad ne pucaju

Želite li najukusnije kobasice koje ne pucaju, ne isušuju se i imaju onu zlatnu koricu kao iz restorana? Tajna nije u jakoj vatri ili bockanju vilicom. Kuhar iz restorana s Michelinovom zvjezdicom otkriva jedan sastojak koji mijenja sve.
Jeff Baker, koji je imao čast kuhati za britansku kraljicu, otkriva kako savršeno pripremiti kobasice u pet jednostavnih koraka. S više od tri desetljeća rada u profesionalnoj kuhinji, ovaj nagrađivani kuhar zaista zna o čemu priča i što radi, a mi vam donosimo njegove savjete, prenosi Krstarica.
Pet koraka do savršeno prženih kobasica
Da biste dobili savršene kobasice, Jeff preporučuje da ih pripremite na sljedeći način:
- Izvadite kobasice iz hladnjaka 20 minuta prije kuhanja. To pomaže da se kobasice ravnomjerno skuhaju i sprječava pucanje crijeva kobasica prilikom zagrijavanja. Hladno meso u vrućoj tavi glavni je razlog zašto omot puca i sokovi istječu.
- Pripremite kobasice u masivnoj tavi s neprianjajućim dnom, koju biste trebali zagrijati na laganoj ili srednjoj vatri. Nikada ne stavljajte kobasice u hladnu tavu, već ni u onu koja se već dimi.
- Dodajte žličicu pačje ili guščje masti u tavu i miješajte dok se dno potpuno ne prekrije. Zatim uklonite višak masnoće. Pačja mast je tajni sastojak koji daje dubinu okusa i karameliziranu koricu koju obično ulje ne može postići.
- Stavite kobasice u tavu, pazeći da se ne lijepe jedna za drugu i stalno ih držite na štednjaku. Redovito okretanje kobasica dat će im prepoznatljivu zlatnu boju. Jeff preporučuje kuhanje standardnih, debljih kobasica 10 do 12 minuta.
- Ostavite kobasice da odstoje prije posluživanja. Kada se kobasice prže, bit će čvrste na dodir, s unutarnjom temperaturom od 70 stupnjeva. Tajna je ostaviti kobasice da odstoje nekoliko minuta, kako bi se meso opustilo. To će vam dati mekanu i sočnu kobasicu, piše portal Daily Star.
Koja je tajna da kobasice nikad ne pucaju?
Tajna je u tri stvari: kobasice na sobnoj temperaturi, postupno zagrijavanje tave i žličica pačje masti umjesto ulja. Tako omot ostaje cijeli, sok ostaje unutra, a korica postaje hrskava i zlatna.
Najčešće pogreške koje uništavaju čak i najukusnije kobasice
Bockanje omotača prilikom prženja kobasica - Na taj način će sok curiti iz njih, što znači da će vaše kobasice na kraju biti suhe i bezukusne.
Prženje u dubokom ulju ili dubokom ulju - Potiče ljude da nikada ne prže kobasice na ovaj način, jer ih to može i isušiti.
Pečenje u pećnici - Iako se ovo može činiti najzdravijom opcijom, s ovom metodom kuhanja vaše kobasice nikada neće imati hrskavu koricu.
Okretanje samo jednom - Kobasica se mora okretati u redovitim intervalima, inače će jedna strana izgorjeti, a druga će ostati blijeda.
Previše vatre - Toplina puca omot za nekoliko sekundi, a meso unutra ostaje sirovo.
