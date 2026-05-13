Kad pržite kobasice, u tavu uvijek stavite jedan sastojak. Puno su ukusnije i nikad ne pucaju

Želite li najukusnije kobasice koje ne pucaju, ne isušuju se i imaju onu zlatnu koricu kao iz restorana? Tajna nije u jakoj vatri ili bockanju vilicom. Kuhar iz restorana s Michelinovom zvjezdicom otkriva jedan sastojak koji mijenja sve.

Jeff Baker, koji je imao čast kuhati za britansku kraljicu, otkriva kako savršeno pripremiti kobasice u pet jednostavnih koraka. S više od tri desetljeća rada u profesionalnoj kuhinji, ovaj nagrađivani kuhar zaista zna o čemu priča i što radi, a mi vam donosimo njegove savjete, prenosi Krstarica.

Pet koraka do savršeno prženih kobasica

Da biste dobili savršene kobasice, Jeff preporučuje da ih pripremite na sljedeći način:

Izvadite kobasice iz hladnjaka 20 minuta prije kuhanja. To pomaže da se kobasice ravnomjerno skuhaju i sprječava pucanje crijeva kobasica prilikom zagrijavanja. Hladno meso u vrućoj tavi glavni je razlog zašto omot puca i sokovi istječu .

. Pripremite kobasice u masivnoj tavi s neprianjajućim dnom, koju biste trebali zagrijati na laganoj ili srednjoj vatri. Nikada ne stavljajte kobasice u hladnu tavu, već ni u onu koja se već dimi.

Dodajte žličicu pačje ili guščje masti u tavu i miješajte dok se dno potpuno ne prekrije. Zatim uklonite višak masnoće. Pačja mast je tajni sastojak koji daje dubinu okusa i karameliziranu koricu koju obično ulje ne može postići.

Stavite kobasice u tavu, pazeći da se ne lijepe jedna za drugu i stalno ih držite na štednjaku. Redovito okretanje kobasica dat će im prepoznatljivu zlatnu boju. Jeff preporučuje kuhanje standardnih, debljih kobasica 10 do 12 minuta.

10 do 12 minuta. Ostavite kobasice da odstoje prije posluživanja. Kada se kobasice prže, bit će čvrste na dodir, s unutarnjom temperaturom od 70 stupnjeva. Tajna je ostaviti kobasice da odstoje nekoliko minuta, kako bi se meso opustilo. To će vam dati mekanu i sočnu kobasicu, piše portal Daily Star.

Koja je tajna da kobasice nikad ne pucaju?

Tajna je u tri stvari: kobasice na sobnoj temperaturi, postupno zagrijavanje tave i žličica pačje masti umjesto ulja. Tako omot ostaje cijeli, sok ostaje unutra, a korica postaje hrskava i zlatna.

Najčešće pogreške koje uništavaju čak i najukusnije kobasice

Bockanje omotača prilikom prženja kobasica - Na taj način će sok curiti iz njih, što znači da će vaše kobasice na kraju biti suhe i bezukusne.

Prženje u dubokom ulju ili dubokom ulju - Potiče ljude da nikada ne prže kobasice na ovaj način, jer ih to može i isušiti.

Pečenje u pećnici - Iako se ovo može činiti najzdravijom opcijom, s ovom metodom kuhanja vaše kobasice nikada neće imati hrskavu koricu.

Okretanje samo jednom - Kobasica se mora okretati u redovitim intervalima, inače će jedna strana izgorjeti, a druga će ostati blijeda.

Previše vatre - Toplina puca omot za nekoliko sekundi, a meso unutra ostaje sirovo.