eksperiment iz 19. stoljeća
Ostavili pet krava na udaljenom otoku, 130 godina kasnije vratili se znanstvenici — morali su ukloniti cijelo krdo
Ono što je započelo kao mala skupina napuštenih goveda pretvorilo se u višedesetljetni prirodni eksperiment, a najnoviji DNK rezultati otkrili su nešto što znanstvenici nisu očekivali.
Pet goveda ostavljenih na udaljenom subantarktičkom otoku 1871. godine stvorilo je divlje krdo koje je prkosilo izumiranju više od jednog stoljeća. Kada su znanstvenici konačno sekvencirali njihov DNK, desetljećima nakon što su posljednje životinje uklonjene, opovrgnuli su dugogodišnju pretpostavku o tome kako su se ove životinje prilagodile jednom od najizoliranijih okoliša na planetu.
Istraživanje objavljeno u svibnju 2026. u časopisu Molecular Biology and Evolution rekonstruira genetsku povijest divljih goveda s otoka Amsterdam, francuskog teritorija površine oko 54 četvorna kilometra u južnom Indijskom oceanu, približno 4.440 kilometara jugoistočno od Madagaskara. Genetičar Mathieu Gautier vodio je istraživanje sa suradnicima iz INRAE-a i Sveučilišta u Liègeu. Tim je koristio sačuvanu DNK životinja uzorkovanih 1992. i 2006. godine, sekvencirajući osam cijelih genoma i genotipizirajući dodatnih deset životinja.
Što je DNK otkrio o podrijetlu stada
Analiza je otkrila dva različita predačka korijena. Gotovo tri četvrtine genetske pozadine goveda podudaralo se s europskim taurinskim pasminama, posebno današnjim Jersey govedom. Preostala četvrtina odgovarala je zebuu iz Indijskog oceana, životinjama prilagođenima toplijoj klimi i srodnima govedima s Madagaskara i Mayottea.
Takvo miješano podrijetlo moglo je od samog početka podržati genetsku raznolikost, čak i uz vrlo malu osnivačku skupinu. Studija sugerira da je pet osnivačkih životinja, koje je na otok doveo farmer po imenu Heurtin, možda već imalo miješano podrijetlo prije nego što su napustile otok Reunion. Krdo je tako započelo s većom razinom genetske raznolikosti nego što bi broj od pet životinja sugerirao.
Europsko podrijetlo osnivača dolazilo je od pasmina prilagođenih hladnim, vlažnim i vjetrovitim uvjetima. Goveda su možda stigla biološki pripremljena za okoliš obilježen orkanskim vjetrovima, hladnoćom i oskudnim zalihama slatke vode.
Osporavanje dugogodišnje tvrdnje o patuljastom rastu
Ovaj genetski portret osporava studiju iz 2017. godine objavljenu u časopisu Scientific Reports, koja je tvrdila da su goveda prošla kroz brzi proces patuljastog rasta, smanjivši se na otprilike tri četvrtine svoje izvorne veličine tijela u nešto više od jednog stoljeća.
Ranije istraživanje, koje su vodili Roberto Rozzi i Mark V. Lomolino, analiziralo je skeletne mjere 90 odraslih životinja uklonjenih krajem 1980-ih. Populacija je tada predstavljena kao rijedak moderni primjer „otočnog pravila”, prema kojem veliki sisavci na izoliranim otocima razvijaju manja tijela.
Novo genetsko istraživanje osporava takvo tumačenje. Znanstvenici nisu pronašli jasan genetski signal selekcije za smanjenu veličinu tijela. Obrasci DNK umjesto toga upućuju na to da su osnivačke životinje od početka bile manje građe, noseći genetsku otpornost koja im je omogućila brzo razmnožavanje nakon ekstremnog populacijskog uskog grla.
Krdo je naraslo na približno 2.000 životinja do 1952. godine, a nakon populacijskog kolapsa uzrokovanog bolešću ponovno se oporavilo na sličan broj do 1988.
Preživljavanje u ekstremnoj izolaciji
Početak s tek pet životinja značio je intenzivno srodničko parenje kroz generacije. Studija procjenjuje da je razina srodstva među jedinkama bila blizu 30 posto, što može povećati vjerojatnost genetskih bolesti.
Srodne životinje imaju veću vjerojatnost dijeliti štetne mutacije. Ipak, istraživački tim nije pronašao dokaze da su štetne genetske varijante uklonjene prirodnom selekcijom, niti su otkrili znakove genetskog kolapsa kakav bi mnogi očekivali nakon tako uskog početka populacije.
Usko grlo bilo je ozbiljno, ali kratkotrajno. Krdo se brzo proširilo, čime je ograničen gubitak genetske raznolikosti. Raniji promatrači opisivali su životinje kao uglavnom zdrave, iako istraživači upozoravaju da su skriveni genetski rizici ipak mogli postojati.
Tim se oslanjao na sekvenciranje cijelog genoma, metodu koja očitava gotovo cijeli genetski kod životinje, a ne samo odabrane dijelove. Prema MedlinePlus Genetics, takav pristup određuje redoslijed svih nukleotida u DNK i može otkriti varijacije u bilo kojem dijelu genoma, što pruža mnogo širu sliku od starijih metoda koje su analizirale samo regije odgovorne za kodiranje proteina.
Zašto je krdo uklonjeno
Do kraja 1980-ih upravitelji zaštite prirode suočili su se s teškim izborom: očuvati rijetko divlje krdo ili zaštititi otočni ekosustav koji ne postoji nigdje drugdje na svijetu.
Rad Pierrea Jouventina iz 1995. godine, objavljen u časopisu Biological Conservation, identificirao je goveda kao ozbiljnu prijetnju ugroženim autohtonim vrstama, posebno endemskom amsterdamskom albatrosu i rijetkom stablu Phylica arborea.
Ograda je postavljena 1987. godine. Više od tisuću goveda uklonjeno je s južnog dijela otoka tijekom sljedeće dvije godine. Sporazum o očuvanju albatrosa i burnjaka kasnije je potvrdio da su posljednje životinje uklonjene 2010. godine u sklopu šire obnove okoliša koja je uključivala i ponovno pošumljavanje autohtonom vegetacijom.
UNESCO je 2019. godine francuska južna i antarktička područja uvrstio na Popis svjetske baštine.
Genetska studija postala je moguća samo zato što su istraživači pohranili DNK 18 goveda uzorkovanih godinama prije iskorjenjivanja krda. Prema izvješću o nalazima, nije postojao koordinirani pokušaj očuvanja biološkog materijala kada je krdo uklonjeno.
Ta pohranjena DNK, analizirana suvremenim alatima i potpuno sekvencirana za osam životinja, dala je znanstvenicima drugu priliku da istraže što je pet krava ostavilo iza sebe na vjetrovitom otoku, 130 godina nakon dolaska.
