Drama na novom kruzeru: Izbila zaraza, više od tisuću putnika zadržano na brodu

Više od 1.700 ljudi u srijedu je stavljeno u izolaciju na kruzeru u Bordeauxu, na jugozapadu Francuske, nakon što je jedan putnik preminuo, a deseci drugih razvili simptome povezane sa sumnjom na izbijanje gastroenteritisa, izvijestili su francuski mediji.

„Prema informacijama koje je sinoć dostavio kapetan broda, oko 50 putnika pokazalo je simptome koji odgovaraju akutnoj probavnoj infekciji“, navode lokalne zdravstvene vlasti u priopćenju, prenosi Euronews.

Ti su putnici odmah zbrinuti od strane brodskog liječnika i izolirani u svojim kabinama.

Kruzer Ambition, koji pripada kompaniji Ambassador Cruise Line, isplovio je sa Shetlandskih otoka sjeverno od Škotske 6. svibnja, zaustavio se u Belfastu u Sjevernoj Irskoj i Liverpoolu u Engleskoj prije dolaska u Bordeaux, odakle je trebao nastaviti put prema Španjolskoj.

Regionalna zdravstvena agencija Nouvelle-Aquitaine priopćila je da je na brod upućen medicinski tim kako bi procijenio zdravstvenu situaciju, a odjel za zarazne bolesti Sveučilišne bolnice u Bordeauxu trenutno prikuplja uzorke.

„Nema razloga povezivati ovo izbijanje bolesti na kruzeru koji je stigao iz Belfasta i Liverpoola sa slučajevima hantavirusa otkrivenima na brodu MV Hondius“, poručile su francuske zdravstvene vlasti.

Kao mjera opreza, „zbog zarazne prirode bolesti tipa gastroenteritisa i dok se čekaju rezultati uzoraka“, lokalne vlasti odlučile su obustaviti iskrcavanje putnika i posade te ograničiti kontakte s lukom.

Početni testovi isključili su norovirus, vrlo zarazan oblik gastroenteritisa koji uzrokuje povraćanje i proljev, no dodatna testiranja još su u tijeku, dodali su.

Trovanje hranom također nije isključeno.

Putnici na brodu Ambition pokazali su najizraženije simptome u ponedjeljak dok je brod bio usidren u Brestu, rekli su dužnosnici.

Gastroenteritis je čest na kruzerima

Izbijanja bolesti na brodovima relativno su rijetka u odnosu na ukupan broj putovanja, ali kada se dogode, često su povezana s gastrointestinalnim virusima.

Američki Program za sanitarnu kontrolu brodova (Vessel Sanitation Program) zabilježio je četiri izbijanja bolesti tijekom 2026. godine — dva povezana s norovirusom i dva s bakterijom E. coli.

„Posluživanje hrane igra veliku ulogu u ovom riziku. Samoposlužni bifei, zajednički pribor i velik broj ljudi koji dodiruju iste površine mogu olakšati širenje želučanih virusa“, napisao je Vikram Niranjan, docent javnog zdravstva na Sveučilištu u Limericku u Irskoj, za portal The Conversation.