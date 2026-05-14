PREDSTOJNIK UREDA PREDSJEDNIKA
Miljenić o Lendiću: Prisustvo mu nije uskraćeno kao državnom službeniku, već kao političaru
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić uključio se u Studio uživo kod Hrvoja Krešića i komentirao protjerivanje djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Tomislava Lendića s Pantovčaka zbog intervjua koji je dao za N1.
"Zapravo nije bitno radi li se o Lendiću ili bilo kojem drugom službeniku Ministarstva. Predaja vjerodajnica je isključivo predsjednička ovlast i predsjednik svojom odlukom određuje tko će na njoj biti. Naravno da je poželjno da su na njoj predstavnici Ministarstva i to se poštuje i u tome uzajamno sudjelujemo", rekao je.
"Tu je osnovni problem da jedan službenik, kako se god on zvao, osporava Ustav, zato što Hrvatska ima samo jednu vanjsku politiku, onu koju po ustavu sukreiraju predsjednik i Vlada. Svaki izlazak iz toga bilo kojeg službenika predstavlja čisto politiziranje, neću reći strančarenje jer ne vjerujem da ga je poslala neka stranka da govori" poručio je.
Miljenić je dodao da je to čisto politiziranje i službenici to ne smije raditi. Naglasio je da se to što neće sudjelovati u predsjednikovim programima odnosi na njega, i na bilo kojeg službenika koji će se tako ponašati. "Ako se ljudi žele baviti politikom, onda ne smiju govoriti da su profesionalni diplomati jer oni izlaze iz politike. Oni imaju politiku RH, ne politiku svoje stranke, mjesne zajednice, obitelji ili bilo čega. Mi konačno moramo odstupiti od tog licemjerja, gdje se ljudi skrivaju, uđu u službu preko stranačke iskaznice pa se naprave velikim profesionalcima, pa umjesto Hrvatske zastupaju neku stranku", pojasnio je i dodao da im nitko ne brani baviti se politikom, ali to se ne smije raditi ako žele biti profesionalni diplomati.
"Tko govori u ime Ministarstva?"
"Ono što je ovdje posebno teško da ta osoba onda kvalificira druge ljude s aspekta stručnosti. Pa ti nisi stručnjak ako nastupaš politički", poručio je.
Sljedeći problem je, kaže, da su na dobrom putu dogovora i razgovora oko popunjavanja diplomatske mreže. "Kad vam dođe jedan ovakav upad sa strane, za koji sam siguran da ministar s tim nema ništa, jer nije ni njemu u interesu. Onda to cijeli proces ruši i vraća natrag jer se pokušavaju nametnuti neki kriteriji koje mi na političkoj razini nismo dogovorili. I sad se postavlja pitanje - tko govori u ime Ministarstva, ministar ili njegov službenik. To je stvar Ministarstva, da službenicima kažu što smiju, što ne smiju", kazao je.
Prisjetio se kako su 1990-ih u Ministarstvo došli i Plenković, Milanović, Klisović, on te da su se razilazili u nekim mišljenjima, ali poručuje da nikad nisu išli kontra Ustava i vanjske politike države. "Kolega Lendić je valjda mlad, ja se nadam da je ovo slučajno, da nije dio nekog plana da se opstruiraju pregovori oko popunjavanja diplomatske mreže, uvjeren sam da nije. Ali, svakako nije korisno, i ne smije se to raditi", rekao je.
Komentirajući reakciju članova HDZ-a, koji su rekli da se vraća verbalni delikt i da je riječ o neviđenom skandalu, Miljenić je rekao: "Ured predsjednika nikog ne izbacuje, odluka je predsjednika tko će sudjelovati. Drugo, osoba koja je trebala sudjelovati, njoj prisustvo nije uskraćeno kao državnom službeniku, već kao političaru jer se nije ponašala kao državni službenik. Kad nastupaš kao profesionalni diplomat, a kod vas je tako nastupao, onda ne možeš biti političar i osporavati vanjsku politiku koju po Ustavu kreiraju predsjednik i Vlada. Hoćeš li biti u službi, tog se trebaš držati", poručio je.
"Hrvatska se teško izborila za demokraciju, a demokracija je upravo to - da službenici ne strančare", rekao je i dodao da stvari u vanjskoj politici idu na bolje.
