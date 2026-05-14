Miljenić o Lendiću: Prisustvo mu nije uskraćeno kao državnom službeniku, već kao političaru

Miljenić je dodao da je to čisto politiziranje i službenici to ne smije raditi. Naglasio je da se to što neće sudjelovati u predsjednikovim programima odnosi na njega, i na bilo kojeg službenika koji će se tako ponašati. "Ako se ljudi žele baviti politikom, onda ne smiju govoriti da su profesionalni diplomati jer oni izlaze iz politike. Oni imaju politiku RH, ne politiku svoje stranke, mjesne zajednice, obitelji ili bilo čega. Mi konačno moramo odstupiti od tog licemjerja, gdje se ljudi skrivaju, uđu u službu preko stranačke iskaznice pa se naprave velikim profesionalcima, pa umjesto Hrvatske zastupaju neku stranku", pojasnio je i dodao da im nitko ne brani baviti se politikom, ali to se ne smije raditi ako žele biti profesionalni diplomati.