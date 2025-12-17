Matijević se obrušio na vodstvo SDP-a: "Tko je vas poznavao ni pakao mu neće teško pasti. Čast iznimkama"

Splitski gradski vijećnik Davor Matijević oglasio se na Facebooku otvorenim pismom upućenim SDP-ovcu Mišelu Jakšiću, u kojem se obrušio na vodstvo SDP-a.
"Dragi Mišel Jakšiću,
oprosti što i dalje ne sudjelujem u vašoj ljevičarskoj farsi u kojoj vas u Saboru zastupaju pjevači ustaških pjesama, a antisemiti su im najbliži suradnici.
Oprosti ako mi je važnije da Split nakon 35 godina dobije najveći dom za umirovljenike nego da sudjelujem u vašim političkim igrokazima.
Oprosti što vam kvarim koncept i što u ovoj „prodaji“ nisam uzeo ništa za sebe, niti za ikoga oko sebe, ali sam osigurao 50 milijuna € vrijednosti svom gradu.
Oprosti ako ti je neugodno što ću narednih nekoliko godina besplatno voditi najveći projekt za naše umirovljenike, dok će vaši novi saborski partneri svakog mjeseca uredno primati po pet tisuća eura — za nerad i moraliziranje.
Isti oni partneri koji su kroz blato provlačili mene i moju obitelj. A vi ste šutjeli. E, da ste barem samo šutjeli. Umjesto toga, još ste ih i nagradili.
Znam, mrsko vam je šta sam digao ruku za proračun HDZ-ovog gradonačelnika i to nakon šta ste mi zabili nož u leđa nekoliko puta. To mi zamjerate, ali niste zamjerili kad je SDP u Zadru sa HDZ-om izglasao proračun ili kad je HDZ u Umagu podržavao vašeg gradonačelnika.
I zato, Mišel, ako moja karijera završi zato što sam imao priliku, sreću i čast pomoći svome Splitu na ovaj način — daj Bože da svatko barem jednom u životu osjeti takvu vrstu radosti i zadovoljstvo. Teško ćeš ti to razumjeti, Mišel, ali ti to iskreno želim.
I za kraj, ono šta sam već jednom napisao članovima Predsjednistva u jednom svom pismu-“tko je vas poznavao ni pakao mu neće teško pasti.” Čast iznimkama…", napisao je Matijević.
