Matijević: Podržat ću novi proračun, no to ne znači da sam dio većine

Nezavisni vijećnik Davor Matijević, nekad šef splitskog SDP-a, najavio je u ponedjeljak da će na sjednici Gradskog vijeća podržati prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu jer je Vlada pokrenula proceduru za darivaje hotela Zagreb u Duilovu za prenamjenu u dom za starije.
"Ja ću sutra podržati proračun jer je ispunjen moj uvjet, no to ne znači da sam dio većine koji odlazi na koalicijske sastanke", rekao je Davor Matijević na konferenciji za novinare. Također će podržati rebalans proračuna za ovu godinu koji je ponovno uvršten na dnevni red sutrašnje sjednic, nakon što u studenom nije dobio natpolovičnu podršku vijećnika.
Istaknuo je kako je darivanje hotela Zagreb Gradu Splitu velika stvar jer se radi o vrijednosti od oko 50 milijuna eura i najavio da će biti volonterski voditelj projekta za prenamjenu hotela u Duilovu u dom za starije, što je dogovorio s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.
Matijević je zahvalio svima koji su podržali inicijativu o prenamjeni hotela Zagreb u dom za starije, spomenuvši pritom premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu za dodjeljivanje hotela Zagreb Gradu Splitu Matijević je pokrenuo s Antom Zoričićem, bivšim gradskim vijećnikom iz stranke Pokreni grad.
Zoričić je rekao da za realizaciju darovnice prvo Ministarstvo obrane treba riješiti status postojećih korisnika, zatim idu procjena vrijednosti nekretnine i mišljenje Državnog odvjetništva, nakon toga će se projekt naći na dnevnom redu Gradskog vijeća, a potom slijedi uknjižba.
"Legalnost objekta je upitna, treba proći kroz proces legalizacije, a istodobno trebamo izmjeniti GUP da bi mogli nadograditi objekt i proširiti mu kapacitete. Tek nakon toga slijedi idejno rješenje i natječaj", objasnio je Zoričić.
Kaže da su sadašnji kapaciteti hotela Zagreb oko 500 mjesta, a trebat će osigurati 1000 mjesta i napraviti dodatnu zgradu za smještaj stacionarnih bolesnika.
Matijevićeva podrška proračunu trebala bi biti presudan 16. glas za natpolovičnu većinu od ukupno 31 vijećnika, što znači da neće biti izvanrednih izbora za splitsko Gradsko vijeće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
