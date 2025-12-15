Matijević: Podržat ću novi proračun, no to ne znači da sam dio većine

"Ja ću sutra podržati proračun jer je ispunjen moj uvjet, no to ne znači da sam dio većine koji odlazi na koalicijske sastanke", rekao je Davor Matijević na konferenciji za novinare. Također će podržati rebalans proračuna za ovu godinu koji je ponovno uvršten na dnevni red sutrašnje sjednic, nakon što u studenom nije dobio natpolovičnu podršku vijećnika.