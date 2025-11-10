Oglas

očuvanje neovisnosti

Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa poslali službenu ponudu za preuzimanje medija UG-a

author
N1 Srbija
|
10. stu. 2025. 13:44
n1
United Media / BC Partners

Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa u Srbiji poslali su službenu ponudu za preuzimanje informativnih medija United Group.

Oglas

Uprava N1 Grupe i partnerskih redakcija Nova S, Nova.rs , Danas i Radar uputili su službenu ponudu vlasnicima tih medija, BC Partners i United Group, za preuzimanje sto posto vlasništva nad informativnim medijima u Srbiji i regiji, javlja N1 Srbija.

Ponuda je dostavljena na adresu odbora direktora kompanije Summer Parent S.à r.l, uz pismo u kojem menadžment ističe da je cilj preuzimanja očuvanje neovisnosti, stabilnosti i profesionalnih standarda koje su ove redakcije gradile proteklo desetljeće.

Kako se navodi, menadžment vjeruje da je ovakav aranžman najbolji način da se osigura kontinuitet rada redakcija i očuva povjerenje publike, dok United Group istovremeno ostvaruje čist izlazak iz poslovnog segmenta koji nije u središtu njegovih telekomunikacijskih i pretplatničkih aktivnosti.

U ponudi se navodi i da bi se proces mogao realizirati u kratkom roku, uz suglasnost nadležnog regulatora u Luksemburgu.

Predstavnici redakcija poručuju da su uvjereni da ovaj korak predstavlja "najodgovorniji i najstabilniji način da se zaštiti urednička neovisnost i dugoročna održivost" medija koji su tijekom protekloga desetljeća postali ključne platforme za slobodno i profesionalno informiranje građana.

Teme
menadžment united group united media

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ