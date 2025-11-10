Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa poslali službenu ponudu za preuzimanje medija UG-a

Menadžmenti N1, Nove, Radara i Danasa u Srbiji poslali su službenu ponudu za preuzimanje informativnih medija United Group.
Uprava N1 Grupe i partnerskih redakcija Nova S, Nova.rs , Danas i Radar uputili su službenu ponudu vlasnicima tih medija, BC Partners i United Group, za preuzimanje sto posto vlasništva nad informativnim medijima u Srbiji i regiji, javlja N1 Srbija.
Ponuda je dostavljena na adresu odbora direktora kompanije Summer Parent S.à r.l, uz pismo u kojem menadžment ističe da je cilj preuzimanja očuvanje neovisnosti, stabilnosti i profesionalnih standarda koje su ove redakcije gradile proteklo desetljeće.
Kako se navodi, menadžment vjeruje da je ovakav aranžman najbolji način da se osigura kontinuitet rada redakcija i očuva povjerenje publike, dok United Group istovremeno ostvaruje čist izlazak iz poslovnog segmenta koji nije u središtu njegovih telekomunikacijskih i pretplatničkih aktivnosti.
U ponudi se navodi i da bi se proces mogao realizirati u kratkom roku, uz suglasnost nadležnog regulatora u Luksemburgu.
Predstavnici redakcija poručuju da su uvjereni da ovaj korak predstavlja "najodgovorniji i najstabilniji način da se zaštiti urednička neovisnost i dugoročna održivost" medija koji su tijekom protekloga desetljeća postali ključne platforme za slobodno i profesionalno informiranje građana.
