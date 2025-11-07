Britanski portal: Urednici N1 pokrenuli inicijativu za menadžersko preuzimanje radi zaštite od političkih pritisaka

Programski direktori N1 u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji pokrenuli su inicijativu za menadžersko preuzimanje regionalne informativne mreže od United Groupa.
Njihov cilj je institucionalno zaštititi uređivačku nezavisnost N1, u trenutku kada raste zabrinutost zbog vlasničkih pitanja i mogućeg političkog utjecaja, piše Broadbandtvnews.
U zajedničkoj izjavi objavljenoj povodom 11. godišnjice kanala, urednici su predložili da se N1 otkupi od United Groupa „po tržišnim principima“, uz podršku „pouzdanih vanjskih investitora“. Naglasili su da im cilj nije profit, već „institucionalna i urednička zaštita“ kanala, u skladu s najboljom europskom praksom.
Plan predviđa da uredničko rukovodstvo N1 preuzme i upravljačku odgovornost, kako bi se spriječili budući „vanjski politički ili poslovni utjecaji“, prenosi Broadbandtvnews.
Inicijativa dolazi u trenutku potresa unutar United Groupa. Osnivač Dragan Šolak i dugogodišnja izvršna direktorica Viktorija Boklag smijenjeni su u lipnju, što je izazvalo pravne sporove i zabrinutost među novinarima i organizacijama za slobodu medija zbog mogućeg pritiska na N1 i Novu — vodeće neovisne informativne brendove u regiji.
Naknadna curenja informacija, uključujući snimku razgovora koju je objavio OCCRP, u kojoj se raspravlja o kontaktima između novog rukovodstva United Groupa i Telekoma Srbija u vezi s promjenama u United Mediji, dodatno su pojačala strah od prikrivenog političkog utjecaja.
United Group je javno odbacio tvrdnje da planira prodati ili oslabiti svoje informativne kanale te ponovno naglasio da je uređivačka neovisnost „neupitna“.
Pokretanjem inicijative za menadžersko preuzimanje sve četiri redakcije N1, urednici u suštini testiraju spremnost United Groupa i njegova većinskog vlasnika, fonda BC Partners, da te javne garancije pretvore u trajno institucionalno rješenje.
