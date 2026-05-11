Oglas

DHMZ

Upaljen Meteoalarm za većinu zemlje, u jednoj regiji moguće opasno nevrijeme

author
N1 Info
|
11. svi. 2026. 13:47
meteo1105
Davor Javorovic/PIXSELL, DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za ponedjeljak upozorenja žute i narančaste boje zbog moguće opasnih grmljavinskih nevremena.

Oglas

Za osječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih nevremena, a na snazi je i žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

DHMZ je upozorio na moguća jaka grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom, tučom i lokalno obilnom kišom. Vjerojatnost pojave grmljavine veća je od 70 posto. Navode kako su moguća oštećenja na imovini, drveću te lokalne bujične poplave.

Zbog grmljavinskog nevremena izdana su žuta upozorenja i za regije Zagreba, Karlovca, Gospića, Knina, Rijeke i Splita. Jak vjetar "upalio" je žuta upozorenja za regije Zagreba, Karlovca i Gospića.

Zbog obilne kiše na snazi su žuta upozorenja za gospićku i riječku regiju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
meteoalarm upozorenja vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ