Državni hidrometeorološki zavod izdao je za ponedjeljak upozorenja žute i narančaste boje zbog moguće opasnih grmljavinskih nevremena.
Za osječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih nevremena, a na snazi je i žuto upozorenje zbog jakog vjetra.
DHMZ je upozorio na moguća jaka grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom, tučom i lokalno obilnom kišom. Vjerojatnost pojave grmljavine veća je od 70 posto. Navode kako su moguća oštećenja na imovini, drveću te lokalne bujične poplave.
Zbog grmljavinskog nevremena izdana su žuta upozorenja i za regije Zagreba, Karlovca, Gospića, Knina, Rijeke i Splita. Jak vjetar "upalio" je žuta upozorenja za regije Zagreba, Karlovca i Gospića.
Zbog obilne kiše na snazi su žuta upozorenja za gospićku i riječku regiju.
