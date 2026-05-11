Boris Tadić za N1: Povlačenje paralela između ustaša i četnika je besmisleno. Četnički pokret nije bio nacistički

"Dopustite da demistificiram tu stvar. Ja mislim da je koncept srpskog svijeta jedan od najštetnijih koncepata upravo za srpske nacionalne interese. Nadalje, važno je otvoreno govoriti o legitimnim nacionalnim interesima i ne negirati ih. Negacija nacionalnih interesa hrvatskog, bošnjačkog, srpskog naroda ili Crnogoraca samo nas uvodi u traumatizaciju svih tih naroda i probleme koji mogu nastati na teritorijima zemalja u kojima ti narodi žive. Dakle, ja sam se trudio uspostaviti i konsolidirati srpsku nacionalnu politiku koja uopće nije suprotstavljena konceptu građanske države, jer građanskoj državi nije suprotstavljen koncept nacionalne politike, nego vjerske politike. To ljudi moraju razumjeti. Iran nije građanska država jer je vjerska država, teokracija. A svaka građanska država ima potencijal biti i nacionalna država, ali i obvezu štititi nacionalna prava svojih građana jer je to pitanje identiteta i ljudskih prava, korpusa ljudskih prava. Kad god je na prostoru Zapadnog Balkana postojala ideja konsolidacije politike koja negira i srpske nacionalne interese, iz Srbije ste imali reakcije koje su na kraju bile vrlo štetne za srpski narod, a na kraju i štetne za okolne zemlje. To vrijedi i za sve ostale nacije. Ono što nisam želio, svojom politikom sam pokušavao izbjeći – traumatizaciju našeg stanovništva. Pogledajte Mađarsku nakon Trianonskog sporazuma. Mađarska djeluje kao traumatizirana država i zato imate Viktora Orbána koji je svako malo razvijao zastavu Velike Mađarske na nogometnim utakmicama, što je opasnost za cijelu regiju."