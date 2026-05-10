Znate li koja je funkcija ovih krugova na cestama: Može ih se naći u brojnim europskim državama

Ovi krugovi već su iscrtani u Njemačkoj, Škotskoj, Sloveniji i Luksemburgu. Također i u Austriji, gdje su rezultati pozitivni. Austrijski odbor za sigurnost na cestama (KFV) proveo je analizu motociklističkih nesreća i otkrio da se većina njih događa u zavojima – 95% motociklista bira krivu putanju, obično preblizu središnjim linijama i prometu koji dolazi iz drugog smjera. KFV je 2019. oslikao ove krugove na cestama u regiji Tirol. Četiri godine kasnije, 2023., broj nesreća smanjio se za 80%, javlja Revija HAK.