Znate li koja je funkcija ovih krugova na cestama: Može ih se naći u brojnim europskim državama

U mnogim europskim državama mogu se pronaći krugovi na asfaltu: obojeni su bijelom, reflektirajućom bojom protiv klizanja. Nalaze se uz središnju crtu ceste i stvoreni su kako bi se smanjio broj nesreća u kojima sudjeluju motociklisti.
Ovi krugovi su dodatni vodiči koji pokazuju motociklistima kako izabrati najsigurniju liniju, odnosno da se prilikom vožnje u zavojima ne približe previše središnjim linijama na cesti.
Ovi krugovi već su iscrtani u Njemačkoj, Škotskoj, Sloveniji i Luksemburgu. Također i u Austriji, gdje su rezultati pozitivni. Austrijski odbor za sigurnost na cestama (KFV) proveo je analizu motociklističkih nesreća i otkrio da se većina njih događa u zavojima – 95% motociklista bira krivu putanju, obično preblizu središnjim linijama i prometu koji dolazi iz drugog smjera. KFV je 2019. oslikao ove krugove na cestama u regiji Tirol. Četiri godine kasnije, 2023., broj nesreća smanjio se za 80%, javlja Revija HAK.
Sada će ovu signalizaciju uvesti i u Španjolskoj…
