Stiže osjetno zahlađenje s kišom i pljuskovima, u gorju moguć i snijeg
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Danas, u ponedjeljak, promjenljivo oblačno uz mjestimične pljuskove kiše i poslijepodnevnu grmljavinu, uz najviše dnevne temperature od 21 do 25 °C. Na Jadranu će puhati jak lebić, a navečer i u noći na utorak skrenut će na oštro i olujno jugo.
U noći s ponedjeljka na utorak, zbog pritjecanja nestabilnog vlažnog zraka sa sjeverozapada, mjestimice su mogući grmljavina, pljuskovi te jaki udari vjetra. Bit će hladnije, uz maksimalne dnevne temperature oko 17 °C, dok će se noćne spuštati do 6 °C. Uz prodor hladnog zraka u višim slojevima atmosfere doći će i do spuštanja nulte izoterme te je u planinskim krajevima iznad 1500 metara moguće uz kišu i pokoja pahuljica snijega.
Nakon prolaza hladne fronte djelomično razvedravanje, porast tlaka zraka, a zapuhat će sjeverozapadnjak i sjeverac uz pad temperature. Na Jadranu će se jaka, mjestimice olujna bura, brzo širiti sa sjevernog prema južnom Jadranu. U podvelebitskom primorju bura će na mahove biti i olujna.
U srijedu promjenljivo oblačno i osjetno hladnije, jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 4 °C, na Jadranu oko 10 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 16 °C, na Jadranu oko 20 °C. Bura će oslabjeti i skrenuti na maestral.
U četvrtak i petak promjenljivo oblačno s poslijepodnevnim pljuskovima uz manji porast temperature zraka.
Kraj tjedna i vikend, zbog približavanja i razvoja nove ciklone nad Genovskim zaljevom, donose naoblačenje uz lokalne pljuskove i grmljavinu, porast temperature zraka te okretanje vjetra na jugo i jugozapadnjak.
Temperatura mora je od 15 °C na sjevernom Jadranu do 17 °C na jugu Dalmacije.
