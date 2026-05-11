VREMENSKA PROGNOZA

Stiže osjetno zahlađenje s kišom i pljuskovima, u gorju moguć i snijeg

Bojan Lipovšćak
11. svi. 2026. 06:35
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

Danas, u ponedjeljak, promjenljivo oblačno uz mjestimične pljuskove kiše i poslijepodnevnu grmljavinu, uz najviše dnevne temperature od 21 do 25 °C. Na Jadranu će puhati jak lebić, a navečer i u noći na utorak skrenut će na oštro i olujno jugo.

U noći s ponedjeljka na utorak, zbog pritjecanja nestabilnog vlažnog zraka sa sjeverozapada, mjestimice su mogući grmljavina, pljuskovi te jaki udari vjetra. Bit će hladnije, uz maksimalne dnevne temperature oko 17 °C, dok će se noćne spuštati do 6 °C. Uz prodor hladnog zraka u višim slojevima atmosfere doći će i do spuštanja nulte izoterme te je u planinskim krajevima iznad 1500 metara moguće uz kišu i pokoja pahuljica snijega.

Nakon prolaza hladne fronte djelomično razvedravanje, porast tlaka zraka, a zapuhat će sjeverozapadnjak i sjeverac uz pad temperature. Na Jadranu će se jaka, mjestimice olujna bura, brzo širiti sa sjevernog prema južnom Jadranu. U podvelebitskom primorju bura će na mahove biti i olujna.

U srijedu promjenljivo oblačno i osjetno hladnije, jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 4 °C, na Jadranu oko 10 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 16 °C, na Jadranu oko 20 °C. Bura će oslabjeti i skrenuti na maestral.

U četvrtak i petak promjenljivo oblačno s poslijepodnevnim pljuskovima uz manji porast temperature zraka.

Kraj tjedna i vikend, zbog približavanja i razvoja nove ciklone nad Genovskim zaljevom, donose naoblačenje uz lokalne pljuskove i grmljavinu, porast temperature zraka te okretanje vjetra na jugo i jugozapadnjak.

Temperatura mora je od 15 °C na sjevernom Jadranu do 17 °C na jugu Dalmacije.

