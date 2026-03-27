Oglas

Oglasio se predsjednik

Milanović: Apeliram na građansku solidarnost i uzajamnu pomoć svima koji su u nevolji

author
N1 Info
|
27. ožu. 2026. 13:40
24.03.2026., Zagreb - Izjave za medije predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovica i predsjednice Republike Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove nakon zajednickog sastanka. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se na društvenim mrežama zbog snažnog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku i izazavalo veliku štetu u glavnom gradu.

Oglas

"Zahvaljujem svim hitnim službama i njihovim djelatnicima koji pomažu ljudima i saniraju štetu izazvanu olujnim nevremenom koje je pogodilo više dijelova Hrvatske, najviše Zagreb i okolicu. Pripadnici gradskih i državnih hitnih službi od sinoć neumorno i savjesno čine sve moguće kako bi pomogli hrvatskim ljudima i pri tome se i sami izlažu opasnosti. S obzirom na najave nastavka olujnog nevremena, pozivam građane da slušaju i poštuju upute nadležnih službi kako bi se izbjegle žrtve i veće nesreće te olakšalo postupanje hitnim službama. Isto tako, apeliram na građansku solidarnost i uzajamnu pomoć svima koji su u nevolji, posebno starijima i nemoćnima", objavio je Zoran Milanović na Facebooku.


Tijek događaja pratimo OVDJE.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
nevrijeme u hrvatskoj nevrijeme u zagrebu zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ