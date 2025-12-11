Milanović: Naš saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susjedima - koji nisu članica NATO-a

Ali, dodao je, kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primjera. "Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susjedima - koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sustava, a to će još koštati", rekao je te upitao ponaša li se tako saveznik i odmah odgovorio: "Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima".