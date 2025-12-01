Tomislav Klauški: Milanović je trebao jučer biti na Trgu bana Jelačića

Kolumnist 24sata, Tomislav Klauški, bio je gost N1 studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao antifašističke skupove koji su se za vikend održali u nekoliko gradova u Hrvatskoj.
"Činjenica da su ovi prosvjedi odnosno skupovi morali imati veliku policijsku zaštitu govori u prilog tome da su oni opravdani i da je za njima bila potreba u ovom vremenu. Reakcije vladajuće političke elite također pokazuju da su skupovi bili test društvenog raspoloženja odnosno političke klime u kojoj se živi. Ako je to skup protiv fašizma koji nailazi na tolike količine osuda i napada, to znači da je taj fašizam vrlo prisutan", rekao je Klauški.
Komentirao je i neke transparente na skupovima koji su bili na ćirilici i prozivke desnice da su to bili skupovi prizivanja Jugoslavije.
Podmetanje jugonostalgije
"Ako je prosvjed protiv fašizma onda je valjda dozvoljeno da bude na ćirilici, a kad se govori o "crvenoj petokraki" - pa mi imamo 100 i nešto spomenika Franji Tuđmanu -osobi koja je pod "crvenom petokrakom" bila na strani antifašizma i branila Hrvatsku. To je podmetanje jugonostalgije. To nije nostalgija za onim komunističkim režimom nego nostalgija za ujedinjavanjem naroda koji dijeli mnogo zajedničkih stvari i otpor fašizmu. Nitko tu ne traži Jugoslaviju i traženje tih simbola kojima bi se opravdao fašizam je potpuno promašeno", kaže Klauški.
Odgovorio je i na pitanje što je to domoljublje.
"Domoljublje je biti na strani demokracije i slobode, domoljublje je i plaćanje poreza i registriranje svojih građevina. Nije domoljublje ono što se nama prodaje da je to Thompson i ZDS" smatra Klauški.
Naš sugovornik smatra da je predsjednik države jučer trebao sudjelovati skupu.
"Predsjednik Republike je trebao jučer biti na Trgu bana Josip Jelačića. Ja ne znam zašto Milanović nije bio u povorci protiv fašizma ni što što ga je sprječavalo.
On snosi vrlo veliku odgovornost možda i veću od Andreja Plenkovića s obzirom da se Milanović obraća ovom biračkom tijelu i ovaj liberalni antifašistički demokratski dio ga gleda kao u svog agenta na Pantovčaku", zaključio je Klauški.
