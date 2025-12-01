Tomislav Klauški: Milanović je trebao jučer biti na Trgu bana Jelačića

"Ako je prosvjed protiv fašizma onda je valjda dozvoljeno da bude na ćirilici, a kad se govori o "crvenoj petokraki" - pa mi imamo 100 i nešto spomenika Franji Tuđmanu -osobi koja je pod "crvenom petokrakom" bila na strani antifašizma i branila Hrvatsku. To je podmetanje jugonostalgije. To nije nostalgija za onim komunističkim režimom nego nostalgija za ujedinjavanjem naroda koji dijeli mnogo zajedničkih stvari i otpor fašizmu. Nitko tu ne traži Jugoslaviju i traženje tih simbola kojima bi se opravdao fašizam je potpuno promašeno", kaže Klauški.