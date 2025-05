Milanović studentima ispričao vic: "Zašto u SAD-u nikada nije bilo državnog udara?"

„Poslat ćemo gore sve topove koje imamo, našu satniju do razine bojne. Međutim, ratno djelovanje u korist nekog trećeg!? U situaciji kad te netko izvana napadne jedno je kad je obitelj manja, a kad se to nadrobi puno je teže time upravljati“, rekao je Milanović dodavši da će se Hrvatska solidarno ponašati unutar vojnog saveza, ali do neke granice.